Pagineacolori omaggia Dante a Tarquinia - Terzo Binario News

Omaggio di “PAGINEaCOLORI” a Dante. Nell’anno delle celebrazioni dei 700 anni della morte del poeta fiorentino, il festival della letteratura e delle arti visive per ragazzi dedica all’autore della Commedia un viaggio virtuale e immersivo nel poema, per scendere insieme al padre della lingua italiana all’Inferno, entrare in Purgatorio e salire fino in Paradiso.

Il 12 novembre, alla Sala degli Specchi della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” (via Umberto I) a Tarquinia, alle ore 17,30, Maria Vittoria Alfieri, esperta d’innovazione didattica, e Valeria Melchiorre, autrice di contenuti educativi, terranno l’incontro formativo dedicato a insegnanti, educatori, genitori e appassionati di lettura, dal titolo “AnDante – La Commedia come non l’avete mai esplorata prima”. Un errare contemporaneo in un testo antico per scoprire quanto possa essere fecondo e creativo smarrire la “diritta via” attraverso l’uso della tecnologia che può diventare un’opportunità per una didattica integrata che parla la lingua dei ragazzi.

