Pacenza carica il suo Tolfa: "Si lavora per acquisire la mentalità vincente" - Terzo Binario News

Quasi chiuso l’accordo con il classe 2000 Mezzetti

Avanti Tolfa e lavoro dietro, a cui va aggiunto l’arrivo dell’ultimo innesto. Partita da qualche giorno la preparazione precampionato dei biancorossi, ospitati alla Cavaccia di Allumiere, che in questo periodo specifico si sono concentrati sui movimenti della retroguardia. E questi aspetti vertono le attenzioni di mister Andrea Pacenza, almeno in questa fase.

Il neo acquisto è Gianluca Mezzetti, ovvero il classe 2000 che la società collinare stava cercando. Anche lui ex Ottavia, come l’ex capitano romano Simone Cornacchia, il centrocampista Andrea Laurenti e l’attaccante Gianluca Leonardi, è l’esterno di destra che voleva Pacenza. Per il momento il giocatore si sta allenando e vuole rimanere ma ancora non è stato formalizzato il tesseramento per alcune questioni da risolvere ma tutto lascia pensare che sia solo una questione di forma. “Conosce il modulo ed esattamente l’elemento che serviva> il primo commento dell’allenatore che poi allarga la panoramica al gruppo intero e alla primissima fase di lavoro. “In questa settimana serviva riattivare bene le gambe. Per questo ho preferito lavorare tanto di tattica e di cervello. Invece da un paio di giorni è iniziata la preparazione fisica vera e propria, con i tre giocatori romani che si aggregano da domani>. Va ricordato che per Laurenti bisognerà attendere la visita al ginocchio prima di vederlo allenarsi. “Per ora – riprende Pacenza – hanno corso per conto proprio, utilizzando un programma personalizzato che gli permette di essere fisicamente al pari dei compagni. Domani ci sarà la rosa al completo e parlerò alla squadra, cosa che volutamente non ho fatto finora. Voglio mettere mano alla mentalità e agli obiettivi e per farlo aspetto che ci siano tutti. Va spiegato ai giocatori cosa vuole il Tolfa società e cosa voglio io. Non dobbiamo più accontentarci come l’anno scorso di alcune buone prestazioni. Si dovrà lottare su ogni palla, altrimenti l’obiettivo prefissato non arriverà>. Già messa in cantiere la novità del 3-5-2, Pacenza ha lavorato sui movimenti difensivi dei centrali: “Le prime risposte sono state positive, il meccanismo lo stanno assimilando bene. Poi certo finora i ragazzi si sono allenati a vuoto, diverso è con l’avversario davanti.

Per adesso va bene mettersi in testa i principi. Sono stati molto attenti e hanno appreso subito, visto che si tratta di gente che conosco e che mi conosce. Ogni giorno è stato effettuata una seduta differenziata solo della difesa per allenare i tre centrali, poi si è passati al lavoro globale sull’intera squadra. La fatica? Normale in questi giorni. Senza partita e senza allenamenti, certi lavori fanno emergere le difficoltà del singolo ma ciò era stato messo in preventivo> la conclusione di mister Andrea Pacenza. Infine ci sono le date delle prima amichevoli: sabato 22 e mercoledì 26 sono in famiglia; il 29 era stata fissata a Frascati ma è stata annullata mentre sabato 5 settembre alle 17 alla Cavaccia arriva il Trevignano. Il 12 settembre test a Tarquinia con il Corneto.