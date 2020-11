Pacchi spesa, Misericordia Fiumicino: “Diamo assistenza a tante famiglie” - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Prosegue a pieno ritmo l’attività di supporto alle famiglie bisognose del territorio di Fiumicino. Sono sempre di più, infatti, le persone in difficoltà che necessitano di sostegno, soprattutto in questo periodo di emergenza da Covid-19 ancora in corso”.

“La decisione del Sindaco di non distribuire i voucher a ‘pioggia’, ma di consegnare direttamente il cibo alle famiglie, si è rivelata molto utile: ancora oggi, grazie alle risorse del Comune ed alla generosità dei privati cittadini, riusciamo a dare assistenza a tantissime famiglie ed i pacchi spesa ne raggiungono un numero sempre maggiore.

Continueremo a lavorare senza sosta, come facciamo da sempre, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il nostro raggio di azione”.

Elisabetta Cortani, responsabile Misericordia Fiumicino