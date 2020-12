Pacchi alimentari a persone in difficoltà: macchina della solidarietà a Santa Marinella - Terzo Binario News

“Sono stati distribuiti oltre 120 pacchi alimentari a persone in difficoltà anche a causa del perdurare della pandemia di Covid 19. Alla riuscita di questa iniziativa hanno contribuito con donazioni personali singoli cittadini, amministratori comunali e associazioni e la distribuzione è stata resa possibile grazie all’impegno e al lavoro svolto del movimento Azioni e Valori, dall’associazione Orgoglio Cittadino, dalla Misericordia di Santa Marinella, dal Nucleo Sommozzatori e dai giovani Scout del gruppo Civitavecchia 3”. Così Pietro Tidei, sindaco di Santa Marinella.

“È stato il primo giorno di un progetto strutturato che proseguirà per l’intero 2021.

Ringraziamo la inaspettata generosità di tanti cittadini e di tanti commercianti che hanno voluto contribuire a questo progetto. Sono stati raggiunti anche alcuni anziani e persone malate e alcuni istituti religiosi della cittadina”.

“Chiunque volesse, liberamente, partecipare, entrando a far parte di questa importante catena, si può iscrivere lasciando il suo nominativo alla responsabile del progetto che opera presso la sede comunale di via Cicerone o contattando le tante altre associazioni che, da anni operano sul territorio.”

“Colgo ancora l’occasione per ringraziare tutti quanti hanno creduto in questa iniziativa e nell’importanza di compiere un gesto anche se piccolo a favore del prossimo e di chi, in questo momento è meno fortunato di noi, ha perso il lavoro o si trova in una situazione di indigenza”.