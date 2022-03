Otto marzo, sindacato vicino alle donne della Polizia e alle vedove - Terzo Binario News

In occasione della festa della donna, il Libero Sindacato Polizia (LI.SI.PO.) esprimere solidarietà a tutte le donne che rappresentano delle “colonne” per la propria famiglia e per la società in genere.

Alle donne della Polizia di Stato spettano molti meriti ed il LI.SI.PO. in particolare è vicino a tutte le vedove che hanno perso il proprio congiunto caduto durante l’espletamento del regolare turno di servizio. A tal proposito il Segretario Generale del Libero Sindacato Polizia (LI.SI.PO.) Antonio de Lieto ha dichiarato: il tributo di sangue versato dagli operatori di Polizia, per garantire la sicurezza del paese è altissimo, ma dopo la routine dei funerali di Stato, alle nostre vedove oltre la solita medaglia alla memoria, resta solo una misera pensione di reversibilità pari a circa il 60%. e tutti i problemi che ne derivano…

. A tal riguardo il LI.SI.PO. è dell’opinione che la normativa vada rivisitata al più presto in modo tale da assicurare a tutte le vedove (non solo quelle della Polizia di Stato) il massimo della pensione. Di ciò – ha continuato de Lieto – il Governo ha l’obbligo di farsi carico. Il LI.SI.PO., infine, ringrazia tutte le donne che all’interno della nostra Organizzazione Sindacale hanno dato e continuano a dare il loro valido contributo nonché, tutte coloro che quotidianamente ci dimostrano il loro sostegno.