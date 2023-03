Otto Marzo, Poste azienda al femminile: a Roma e provincia il 60% del personale è donna • Terzo Binario News

Parla la responsabile risorse umane Area Centro che gestisce 18mila persone. La giornata celebrata con cartolina e annullo speciale

Poste Italiane si conferma anche nel 2023 un’Azienda al femminile e la

diversity all’interno del Gruppo è ottimamente rappresentata a Roma e provincia dove i numeri risultano di importanza fondamentale per il conseguimento degli obbiettivi aziendali relativi alla sostenibilità, all’inclusione e alla parità di genere.



Con i suoi 395 uffici postali, 51 Centri di Distribuzione e un totale di circa 8.500 dipendenti, di cui circa 4.900 donne, il dato femminile tocca quasi il 60% con un picco del 67% se si considerano esclusivamente gli uffici postali.

E’ donna anche la Responsabile delle Risorse Umane dell’Area Centro (Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna). Nella foto del titolo, Sabrina Martis, 49 anni e una figlia, Sofia di 14 anni, è in Poste Italiane dal 2001, assunta come programmatore informatico anche se, avendo studiato giurisprudenza, l’informatica non era certo la sua passione. Dopo pochi anni, Sabrina ha cambiato professione e vita iniziando un lungo percorso in Azienda come sottolinea di seguito.

“In Poste Italiane – dichiara Sabrina Martis – ho potuto in ogni occasione esprimere al meglio capacità e competenze e ho sempre saputo che il mio essere donna non sarebbe stato un impedimento nel traguardare i miei obiettivi. Proprio quando ne avevo più bisogno, al rientro della maternità nel 2011, l’azienda ha ascoltato il mio bisogno di mettermi in gioco e mi ha affidato il mio primo ruolo di responsabilità nella struttura delle Politiche Sociali. Dopo diversi cambiamenti in

diverse posizioni son arrivata alcuni anni fa a gestire circa 18.000 risorse. Nella Macro Area Centro – continua Sabrina – sono tanti i ruoli di responsabilità ricoperti da donne, posizioni di rilievo di indubbia complessità che confermano ancora una volta la volontà dell’azienda di ricercare e contare sulle capacità e competenze professionali guardando ‘oltre’, anche alla diversità di genere”.

la cartolina celebrativa

Oltre a Sabrina Martis, nei ruoli e dirigenziali e negli incarichi di responsabilità dell’Area Centro, la quota femminile a Roma e provincia è di tutto rispetto con oltre 360 donne che a oggi occupano posizioni di vertice e di responsabilità nei rispettivi ambiti lavorativi. Solo per citarne alcune come Dora De Rose, responsabile di Affari Legali; Maria Vicidomini, Maddalena Torelli e Valentina

Tomeo, rispettivamente responsabili di tre strutture nel settore del Recapito come Ingegneria e Sicurezza, Operazioni e Qualità. Anche due dei cinque Responsabili di Filiale che gestiscono la rete degli uffici postali di Roma e provincia sono donne: Donatella Ferracci che dirige la filiale di

Roma Nord, con 113 uffici postali, e Tiziana Gasbarra della Filiale di Roma Centro, con 69 uffici postali.

Per celebrare la Festa della Donna Filatelia di Poste Italiane ha predisposto anche una cartolina filatelica e un annullo speciale. La cartolina sarà disponibile nella giornata dell’8 marzo nei 30 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Roma oltre che negli “Spazio Filatelia” della Capitale in piazza San Silvestro e via delle Grazie dove sarà disponibile anche l’annullo speciale rettangolare.