Otto domande al candidato Renato Cozzella - Terzo Binario News

Perché ha deciso di candidarsi alla carica di sindaco?

Diversi mesi or sono un cospicuo numero di cittadini, associazioni ed alcuni consiglieri comunali di minoranza della uscente amministrazione, alla ricerca di una figura professionale specifica e desiderosi di cambiamento e rinnovamento per la città, mi avanzarono la proposta di presentare la mia Candidatura alla carica di Sindaco di Bracciano. Dopo una breve riflessione decisi con gioia ed entusiasmo di mettermi a disposizione per potere realizzare l’ambizioso programma per l’attuazione del rinnovamento prospettato. Non sono io che “ho deciso” di candidarmi alla carica di sindaco, ho risposto positivamente all’appello della società civile, che mi ha proposto di portare avanti un progetto di Amministrazione ed un programma che ho abbracciato con entusiasmo.

Chi sono i candidati delle sua liste?

Appare ultroneo riportare i nomi dei singoli candidati, che sono ormai già noti e pubblici. Posso affermare che la squadra è composta da professionisti, impiegati pubblici e privati, studenti ed altre figure professionali. Ci sono persone con una già ampia esperienza amministrativa acquisita, ed altri comunque preparati ad affrontare il compito che li attende. Nel suo complesso il gruppo, elemento per me fondamentale e imprescindibile, è in grado di ricoprire adeguatamente, ognuno secondo le proprie specifiche competenze ed attitudini, ogni aspetto necessario affinché venga portata avanti una corretta amministrazione.

Qual è il suo bilancio di cinque anni dell’amministrazione uscente?

Non spetta a me valutare l’uscente amministrazione. Saranno gli elettori, esprimendo il loro voto, a dare una valutazione ed un giudizio degli ultimi cinque anni di amministrazione. Non è mia abitudine screditare il lavoro svolto da altri.

Posso comunque affermare con certezza che io e la mia squadra di candidati siamo certi di potere offrire e dare molto di più alla città di BRACCIANO, con la realizzazione concreta del nostro programma elettorale e, soprattutto, rimanendo sempre vicini ed a disposizione dei cittadini: una sana e seria democrazia partecipata è forse il punto più innovativo e caratterizzante della nostra proposta elettorale. L’ambizione di questa Amministrazione è quella di essere l’Amministrazione di tutti i Cittadini, non solo dei suoi sostenitori.

In caso di elezione, su cosa intende porre maggiormente l’attenzione? Quali sono le priorità nella sua agenda politica?

Innovazione, adeguamento tecnologico e amministrazione partecipata. Queste le basi indispensabili e necessarie per un corretto sviluppo e progresso della città.

Poi iniziare subito a lavorare su: Sviluppo e coordinamento delle forze impiegate nel Sociale, Riqualificazione urbana, Turismo e gestione dei rifiuti.

L’importanza delle Associazioni. Quale sarà il rapporto tra Comune e queste realtà territoriali? Quali azioni amministrative porterete avanti per incentivare e rilanciare lo sport? Sulle esigenze del mondo giovanile?

Le associazioni di ogni genere e tipologia sono ormai parte integrante della vita delle comunità locali, e rappresentano una risorsa di altissimo valore per la gestione della cosa pubblica. Se adeguatamente valorizzate e coordinate possono veramente fare la differenza per le amministrazioni comunali. Infatti con le scarse risorse economiche a disposizione dei comuni, con le limitazioni del personale nonché con gli accentramenti degli uffici pubblici, diventa sempre più difficile per i comuni gestire correttamente ed adeguatamente tutti i settori. Il dialogo, la collaborazione ed il coinvolgimento costante delle associazioni appare l’unico modo per potere fornire un valido contributo ai cittadini in generale, ed un formidabile supporto per aumentare il livello di attenzione verso le categorie più fragili.

Per quanto riguarda i giovani e lo sport, come da programma, verrà istituito un apposito comitato, direttamente coordinato con il Sindaco e la giunta, per ascoltare e rispondere celermente alle esigenze dei giovani e degli sportivi di ogni disciplina senza preclusioni. Il comitato lavorerà affinché vengano meglio individuate criticità ed esigenze e sviluppate soluzioni condivise piuttosto che “calate dall’alto” dell’Amministrazione comunale. Non vediamo infatti, nel principio della partecipazione, il “mettere in discussione” le soluzioni proposte, vediamo piuttosto l’opportunità di migliorare le idee proposte ascoltando gli attori interessati.

Questo è un approccio metodologico che abbiamo peraltro intenzione di estendere a tutte le categorie di relazioni, affinché l’Istituzione diventi il collante della realtà sociale, ed il “braccio esecutivo” che pianifichi e porti avanti i progetti in funzione delle reali necessità dei cittadini.

Il suo punto di vista sull’emergenza COVID-19, la campagna di vaccinazione e il “green pass”

La questione è molto discussa in questo periodo storico. Io personalmente appena mi è stata concessa la possibilità di prenotare con i sistemi informatici per la mia fascia di età e categoria, ho immediatamente aderito facendomi vaccinare. Ciò premesso ritengo che debba comunque sempre essere rispettata la libertà di ogni cittadino di autodeterminarsi, nei limiti consentiti e nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Chiudiamo con un’ultima domanda. Che messaggio vuole dare ai braccianesi?

Da ormai cinque anni ricopro il ruolo di Presidente del Consorzio di Navigazione del lago di Bracciano, vivo quotidianamente Bracciano ed il territorio del Lago. Sono molto legato a questa città e ne conosco i grandi pregi e le immense potenzialità, così come sono altrettanto consapevole delle diverse criticità e problematiche.

Vorrei invitare la cittadinanza a credere nel nostro progetto, affinché sia portato un reale cambiamento a Bracciano e per Bracciano, riponendo fiducia in me, nei candidati e nella squadra che compone il gruppo. Una squadra che con serietà e professionalità si è messa a disposizione della collettività per ottenere il reale e concreto sviluppo globale di BRACCIANO.