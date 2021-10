Otto domande al candidato Armando Tondinelli - Terzo Binario News

Perché ha deciso di candidarsi nuovamente alla carica di sindaco?

Ho trascorso questi primi cinque anni alla guida del Comune di Bracciano tra mille difficoltà ma con tanto entusiasmo e dedizione, lavorando ininterrottamente con una squadra di persone eccezionali, per restituire a Bracciano decoro, servizi e opere pubbliche non senza essere passato dalla necessità di ripianare un debito di 10 milioni di euro ereditato dalla precedente Amministrazione.

Per fare questo ho dovuto impegnare i primi due anni e mezzo a far quadrare i conti e razionalizzare le spese senza tagliare i servizi e aumentale le tasse per la comunità che mi onoro di amministrare. Soltanto dopo ho potuto iniziare a riasfaltare le strade, sostituire i selciati, realizzare due rotatorie, restituire decoro agli edifici scolastici, nuova vita al giardino del Lago, aprire il Teatro Delia Scala, mettere a norma il campo sportivo e il palazzetto dello sport e pian piano tornare a vedere Bracciano più viva, più sana e non più considerata come la “Cenerentola” dei Comuni del Lago. È stata dura, non lo nascondo, ma in questo viaggio ho raccolto tanto affetto dalle persone che hanno capito lo sforzo che stavamo facendo per risollevare la nostra Città.

La porta del Palazzo Comunale è stata sempre aperta e per me è stato un arricchimento poter essere realmente vicino alle persone, alle famiglie soprattutto negli ultimi due anni così difficili perché ci siamo trovati a dover gestire anche l’emergenza pandemica che ha lasciato in noi tutti segni indelebili per le perdite di vite, di cari amici, di familiari. Ciononostante insieme alla mia squadra di governo, non abbiamo voluto lasciare nessuno indietro e abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità, anche erogando direttamente come Comune dei contributi per i piccoli e medi imprenditori ed esercenti, concedendo il massimo del suolo pubblico ai nostri titolari di attività produttive per permettere loro di non chiudere definitivamente le saracinesche. Per qualcuno la crisi è stata irreversibile, forse non siamo riusciti ad aiutare tutti ma ci siamo stati sempre, consegnando pacchi alimentari e tenendo ben salde le redini dei Servizi Sociali a cui non sono mai mancati i fondi per erogare aiuti ai più bisognosi.

Ecco perché mi ricandido. Perché ritengo che abbiamo iniziato un percorso virtuoso per la nostra Comunità, perché molto è stato fatto ma tanto ancora abbiamo in programma per far crescere Bracciano, una Città bellissima che sta iniziando a mostrare le potenzialità e le virtù. Proseguiamo insieme questo cammino per rendere Bracciano un modello virtuoso da seguire con sempre più servizi, verde e valorizzazione del nostro patrimonio naturale.

Chi sono i candidati delle sue liste?

Ho quattro liste a mio sostegno. Tre partiti politici e una lista civica del Sindaco. C’è gran parte della mia squadra, tante donne che sono sempre valore aggiunto per la crescita politico amministrativa di cui ci sentiamo protagonisti. Siamo una coalizione composta dai tre partiti di centrodestra, non ci nascondiamo mascherandoci da civici pur sapendo di avere partiti politici alle spalle.

Qual è il suo bilancio di cinque anni dell’amministrazione uscente?

Difficile ricordare tutto ciò che insieme alla mia squadra abbiamo fatto in questi 5 anni ma ci proverò. Non posso non ricordare la situazione ereditata nel 2016, quando ci siamo insediati. Abbiamo trovato un buco di circa 10 milioni di euro, 159 mutui accesi dalle passate Amministrazioni che obbligano il Comune di Bracciano ogni 6 mesi a pagare circa 700 mila euro di rate.

Questo è stato il nostro punto di partenza ma sin dall’inizio, facendo fede al principio del buon padre di famiglia, abbiamo deciso di non gravare sulle tasche dei cittadini.

Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo razionalizzato le spese pubbliche eliminando quelle inutili e questa condotta, ci ha permesso di rispettare il piano di riequilibrio e come già detto, di non gravare sulle tasche dei cittadini. Anzi, alcune tasse quali la Tari e gli oneri concessori, siamo riusciti ad abbassarle.

Dopo aver rimesso a posto i conti, abbiamo puntato su quello che noi riteniamo indispensabile e cioè che Bracciano possa cambiare pagina.

La priorità è stato l’Ambiente. Abbiamo lavorato in primis riattivando Il Giardino del Lago che era rimasto in totale abbandono. Poi, insieme ai Cittadini e alle Associazioni abbiamo combattuto affinché Cupinoro non riaprisse e abbiamo ottenuto un grande risultato: dopo 30 anni di strenuo contrasto, non si parlerà più di discarica di Cupinoro. Siamo ormai arrivati alla fase della tombatura e del capping.

Inoltre, al fine di salvaguardare la sicurezza e incolumità dei cittadini, siamo stati costretti ad abbattere alcuni alberi perché pericolanti ma allo stesso tempo è iniziata la piantumazione dei nuovi e insieme ad Azzero CO2 abbiamo piantato circa 1.000 tra alberi e arbusti. Quindi, abbiamo raggiunto un duplice obiettivo: in primis abbiamo salvaguardato l’incolumità dei cittadini e in secondo luogo abbiamo piantato tanti alberi che nessuna Amministrazione prima di noi aveva mai fatto. Ecco, questo secondo noi è un grandissimo risultato per la tutela e la valorizzazione dell’Ambiente a Bracciano.

Sempre riguardo l’Ambiente, non possiamo dimenticare la promozione della mobilità sostenibile: abbiamo attivato tre stazioni di bike sharing.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata sono stati fatti grandi progressi: nel 2016,quando siamo arrivati a Bracciano si registrava una percentuale che non arrivava al 40% mentre nel dicembre 2019 ha raggiunto il 74,86%. Anche questo è un grande risultato ma il merito va all’impegno dei Cittadini che sanno differenziare i rifiuti e lo stanno dimostrando. Adesso faremo un ancora un passo in più grazie al progetto in fase di esecuzione denominato “COMpostaggio LOCale (COMLOC)” . Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio attraverso il bando “Misure a favore delle attività di compostaggio e autocompostaggio per la riduzione della frazione organica nei comuni del Lazio e Roma Capitale”, ha visto protagonisti i comuni di Bracciano (capofila), Anguillara Sabazia, Bassano Romano, Canale Monterano, Oriolo Romano e Trevignano. “COMLOC” prevede l’acquisizione di attrezzature per il compostaggio e una attenta campagna di sensibilizzazione, formazione e monitoraggio. L’obiettivo è arrivare coprire il 25 per cento della cittadinanza servita dal compostaggio di prossimità (oggi siamo al 13,8%).

Inoltre abbiamo rimesso in ordine il giardino a Bracciano Nuova. Tra i nostri obbiettivi c’è quello che Bracciano debba rientrare in tutti i parametri dettati dall’Europa in tema ambientale, vorremmo essere un esempio virtuoso da seguire.

Un’altra carenza e che abbiamo rilevato fin dal nostro insediamento è riferita al Turismo. Negli anni passati tutte le Amministrazioni che si sono avvicendate hanno parlato sempre, in campagna elettorale, di valorizzazione del turismo ma nessuno aveva mai elaborato un piano che permettesse di richiamare a Bracciano un turismo di qualità. Noi lo abbiamo fatto. Insieme agli operatori abbiamo elaborato un piano turistico, dato voce all’associazione del Turismo che ci ha dato una grande mano e che ringraziamo. Il piano concertato insieme, ci ha permesso di promuovere un brand realizzato ad hoc per la nostra Città “Punto a Bracciano”.

Abbiamo aperto un portale istituzionale dedicato che possa guidare tutti coloro che desiderano visitare il nostro paese. Ciascuno può farsi un’idea di tutto quello che Bracciano offre in termini di accoglienza, sport, cultura, natura ecc.

Quest’anno Bracciano è stata anche insignita dall’Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) del titolo Bracciano Città del Formaggio. È una grande opportunità per il nostro territorio che vanta vere e proprie eccellenze caseari. Grazie alla volontà di fare rete e sinergia anche con altri Comuni d’Italia, si potrà iniziare un percorso di valorizzazione del formaggio di Bracciano come prodotto tipico del nostro territorio.

Per la prima volta, con serietà, ci siamo occupati del Lungolago Argenti. Oltre ad effettuare dei lavori di ristrutturazione che andavano fatti da moltissimi anni abbiamo regolamentato le spiagge e quest’estate, nonostante la pandemia, abbiamo avuto un importante afflusso di turisti come non si vedevano da anni. Devo ringraziare gli operatori del Lungolago che si sono messi a disposizione, sono stati rigorosi nel rispettare le regole, ci hanno seguito e hanno lavorato al nostro fianco.

Abbiamo anche preso decisioni importanti che si rimandavano da troppo tempo come la chiusura del centro storico. Con qualche cittadino abbiamo avuto dei problemi ma i risultati ci stanno dando ragione e la vivibilità e qualità della vita a Bracciano sta migliorando giorno dopo giorno sotto ai nostri occhi. Basta guardare la piazza del Castello, piazza Mazzini, che è veramente un oasi di tranquillità e di bellezza. Ma questo è solo una parte di un cammino che abbiamo intrapreso perché continueremo a lavorare sul turismo che riteniamo essere la base affinché Bracciano possa diventare veramente una città turistica come merita di essere.

Un altro settore importante a cui abbiamo dato impulso e abbiamo migliorato sono i servizi sociali che sono fondamentali per la vita di una cittadina come Bracciano. Come saprete, siamo il Comune capofila di 5 Comuni e siamo riusciti ad attivare servizi che erano fermi da anni. Inoltre, durante la pandemia, abbiamo permesso che tutti i servizi in essere non fossero interrotti. Anzi, li abbiamo implementati e i risultati si sono visti. Per questo grande sforzo voglio ringraziare il coordinatore dell’ufficio di Piano a capo dei servizi sociali, tutti i dipendenti e tutti i tecnici che hanno permesso che nessun cittadino in difficoltà rimanesse da solo. Stiamo continuando a lavorare e continueremo in questa direzione perché questo è un settore molto importante che magari non dà visibilità ma permette a chi è in difficoltà di avere un sostegno importante da parte delle istituzioni.

Ma non è finita, perché fin dal nostro insediamento abbiamo lavorato nel mettere a norma tutti quegli stabili comunali e molte scuole che erano prive della certificazione di agibilità. È stato fatto un grande lavoro ma oggi abbiamo tutte le certificazioni necessarie e gli edifici sono a norma di legge.

Abbiamo anche iniziato subito il nostro insediamento ad asfaltare le strade che erano in grande difficoltà e stiamo ancora continuando. Abbiamo messo in cantiere tante opere e sappiamo bene che per fare un’opera c’è un iter burocratico con dei tempi ben precisi e noi, nonostante l’emergenza Coronavirus che ha rallentato tutto, abbiamo ottenuto tutte le autorizzazioni e oggi siamo in grado di mettere in campo una serie di grandi cantieri, alcuni già partiti e altri che partiranno nei prossimi giorni. Mi riferisco alla rotatoria dei Carabinieri dove abbiamo acquisito una parte dal Demanio che era della Caserma Montefinale, la rotatoria della Rinascente che prima era molto pericolosa.

Abbiamo rifatto l’intero selciato di Bracciano Centro e una menzione a parte la dedico al campo sportivo che non era a norma di legge ma che abbiamo voluto fortemente che lo fosse per essere tra le strutture di riferimento per lo sport a Bracciano. Abbiamo stilato un progetto che è stato già validato dal Coni e dalla Lega Nazionale Dilettanti. Così, anche Bracciano avrà oltre a un campo d’erba, anche un campo sintetico dove i giovani potranno a brevissimo allenarsi e stare insieme.

Stiamo lavorando alla sistemazione idrogeologica dell’abitato di Pisciarelli, una situazione molto difficile che si protraeva da troppi anni e grazie a un contributo che abbiamo ottenuto dalla Regione Lazio di 500 mila euro potremmo metterlo in essere. Anche qui siamo riusciti a reperire le risorse senza accendere mutui. Abbiamo solamente recuperato i soldi dai 159 mutui che erano già in essere e grazie ai residui di questi mutui, rimasti inutilizzati, li abbiamo messi insieme e siamo riusciti a fare delle opere senza gravare sui Cittadini perché la cittadinanza già paga le rate di questi mutui accese dalle Amministrazioni passate.

Per quanto riguarda la Cultura credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti i cittadini, grazie ad eventi e spettacoli siamo riusciti a riportare eventi di qualità nel territorio di Bracciano.

Non possiamo dimenticare le opere svolte all’interno della bellissima cornice del Castello Odescalchi, il grande successo avuto dal Presepe vivente dello scorso anno e che quest’anno purtroppo non abbiamo potuto ripetere. Non possiamo dimenticare i personaggi di grande espressione culturale che si sono susseguiti a Bracciano per la presentazione di libri. La lettura e la Cultura sono tornati protagonisti.

Inoltre abbiamo acquisito, gratuitamente, grazie alla famiglia Panunzi una preziosa e bellissima collezione che adesso i cittadini potranno ammirare all’interno del Museo Civico che è stato protagonista di una importante riapertura.

Abbiamo regalato a Bracciano un teatro, “Il teatro del Lago” dedicato a Delia Scala che è aperto i cittadini.

Abbiamo stipulato una convenzione con l’Ente pubblico di ricerca Ispra, (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per lo studio e il censimento delle cavità sotterranee di origine artificiale al di sotto del centro storico di Bracciano e per la suscettibilità ai “Sinkholes antropogenici”, ovvero ai cedimenti improvvisi di edifici e strade del centro che spesso causano la perdita di vite umane.

Una volta avvenuta la mappatura e la messa in sicurezza, gli ipogei di Bracciano potranno essere aperti al pubblico e visitabili. La cittadina potrà annoverare così nel circuito turistico anche le visite ai siti sotterranei di interesse storico e antropologico.

Inoltre, dal primo giugno i certificati anagrafici di Bracciano potranno essere ritirati anche in tabaccheria grazie all’accordo che abbiamo raggiunto con Federazione Italiana Tabaccai.

Il nostro lavoro continua dunque instancabilmente perché vogliamo una Bracciano sostenibile, bella, accogliente e viva.

In caso di elezione, su cosa intende porre maggiormente l’attenzione? Quali sono le priorità nella sua agenda politica? Proseguiremo con l’operazione decoro urbano, l’asfaltatura delle strade e intendiamo investire sulla raccolta differenziata introducendo la tariffa puntuale per cui vale la regola “più ricicli e più risparmi in bolletta”. Riproporremo eventi di alta qualità come il Presepe vivente, il carnevale braccianese potenziando i nostri appuntamenti fissi e puntando sulle attività agropastorali, abbiamo delle eccellenze come i nostri formaggi e intendiamo farle conoscere al livello nazionale e internazionale.

L’importanza delle Associazioni. Quale sarà il rapporto tra Comune e queste realtà territoriali?

Le associazioni sono fondamentali. Il nostro obbiettivo è un sempre maggiore coinvolgimento perché insieme si va sicuramente più lontano. Le associazioni sono la colonna vertebrale dell’azione sociale che mira al benessere collettivo.

Quali azioni amministrative porterete avanti per incentivare e rilanciare lo sport? Sulle esigenze del mondo giovanile?

Abbiamo messo a norma tutti gli impianti sportivi. Puntiamo su Bracciano Città dello sport e dell’ecosostenibilità. I giovani saranno orgogliosi dell’alto livello qualitativo che abbiamo raggiunto nel loro interesse. Siamo pronti per sfide nazionali!

Il suo punto di vista sull’emergenza COVID-19, la campagna di vaccinazione e il “green pass”.

Più che punti di vista ci sono regole, ed io e la comunità di Bracciano le abbiamo rispettate sempre. Personalmente sono vaccinato e ho il green pass.

Chiudiamo con un’ultima domanda. Che messaggio vuole dare ai braccianesi?

I braccianesi mi conoscono, sanno con quanta dedizione mi sono messo al servizio della comunità. Sono pronto a proseguire il cammino di rilancio di Bracciano forte dell’entusiasmo e il calore che ogni giorno mi arriva dai miei concittadini