Otto domande al candidato Antonio Spica - Terzo Binario News

Perché ha deciso di candidarsi alla carica di sindaco?

Vorrei assumere l’incarico di Sindaco di Bracciano perché sono una persona determinata, vera, di cuore, una persona che sa ascoltare, lavorare in gruppo e trovare soluzioni alle problematiche. Io per primo ho affrontato tante difficoltà e barriere a causa della mia disabilità, dovuta ad un incidente avvenuto nel 2004, ma non solo ne sono uscito, sono anche cresciuto ed ho avuto modo di aiutare altri a rinascere. Sono pronto a dare il mio contributo per il benessere sia del singolo che dell’intera collettività!

Lavorando da anni nella Protezione Civile ho visto, come vediamo tutti noi, che allo stato attuale il territorio di Bracciano è stato fortemente trascurato e ritengo di avere le risorse adeguate per far rinascere il paese insieme alla mia squadra. In questi giorni sto per diventare padre di due bambine gemelle e vorrei offrire, a loro e a tutti i giovani, la possibilità di una vita serena, dell’offerta formativa variegata e di una ricca vita culturale. Voglio che le scuole di Bracciano diventino d’esempio per gli altri Comuni e che in futuro non ci sia più la cosiddetta “fuga di cervelli”.

Ritengo che occorra valorizzare tutto ciò che esiste sul territorio, utilizzando le risorse già presenti per renderle proficue, e aprire le porte di Bracciano ai turisti, agli studenti, sostenendo anche l’imprenditoria locale.

Chi sono i candidati delle sua liste?

La lista è composta di persone tanto diverse quanto uniche, alcune provenienti da diverse parti d’Italia e non solo. Siamo uniti per gli stessi obiettivi. Ritengo che la diversità di ognuno rispecchi la popolazione di Bracciano, ed è proprio per questo che siamo e saremo sempre capaci di ascoltare tutti, per poter affrontare le problematiche di ogni genere. La mia lista è “SiAmo Bracciano”, perché noi siamo Bracciano!

Qual è il suo bilancio di cinque anni dell’amministrazione uscente?

Quando nel 2016 aveva inizio il nuovo mandato elettorale, tutti erano convinti che qualunque Amministrazione non avrebbe potuto completare il mandato e realizzare le opere pubbliche perché il Comune era sull’orlo del dissesto finanziario essendo emerso un disavanzo di circa 10 milioni accumulatosi negli anni. Ci fu un ricorso ad un piano di riequilibrio pluriennale alquanto lacunoso, spalmato su 10 anni, ma che servì per tamponare momentaneamente la situazione.

La premessa è indispensabile per dare un giudizio sereno ed oggettivo, evidenziando le difficoltà ereditate. Il giudizio è positivo per quanto si è riuscito a fare, critico per come è stato realizzato, negativo per quello che non è stato fatto soprattutto in termini di programmazione futura perché le azioni sono state tutte orientate alla gestione dell’ordinario, necessario ma non sufficiente.

In caso di elezione, su cosa intende porre maggiormente l’attenzione? Quali sono le priorità nella sua agenda politica?

Una volta assunto il mandato vorrei concentrare la mia attenzione sulla trasparenza dell’amministrazione, sul rafforzare le partnership tra i comuni per lo sviluppo dei progetti sociali, eliminare le barriere architettoniche. Inoltre vorrei concentrare particolare attenzione sul settore dei trasporti e del degrado ambientale, assicurare la tranquillità e l’indennità dei cittadini attraverso la migliore collaborazione con le forze dell’ordine e l’installazione delle telecamere di sicurezza a Bracciano.

L’importanza delle Associazioni. Quale sarà il rapporto tra Comune e queste realtà territoriali? Quali azioni amministrative porterete avanti per incentivare e rilanciare lo sport? Sulle esigenze del mondo giovanile?

Gli enti del terzo settore avranno sempre un ruolo importante per l’amministrazione comunale. Occorre sempre tener presente che sono sempre loro che combattono in prima linea le disuguaglianze sociali, che assistono i più deboli e che arrivano laddove c’è il silenzio delle istituzioni. Insieme alle associazioni voglio promuovere gli scopi sociali di maggiore rilevanza, come ad esempio, creare un’ampia struttura “antiviolenza di ogni genere” con la collaborazione anche del servizio sanitario e dei centri di collegamento per offrire a tutte le vittime di violenza un futuro stabile e sereno.

Il suo punto di vista sull’emergenza COVID-19, la campagna di vaccinazione e il “green pass”

La pandemia che ha colpito il mondo intero ha cambiato il modo di vivere già nel presente e le abitudini non saranno più le stesse. Forse non avremo più abitudini perché il futuro potrà riservarci tante sorprese e l’attuale emergenza potrebbe diventare la normalità per effetto di altri fattori. Fatta questa premessa, ritengo che la limitata mia conoscenza del fenomeno, limite che è riferibile alla quasi totalità della popolazione, debba indurre a seguire le indicazioni che pervengono dalla stragrande maggioranza degli esperti sanitari di tutto il mondo favorevoli alla vaccinazione. Credo sia giusto che venga tutelata la salute dei cittadini con tutti i mezzi possibili, compreso quindi anche con l’utilizzo del “green pass”.

Chiudiamo con un’ultima domanda. Che messaggio vuole dare ai braccianesi?

Innanzitutto vorrei ringraziare i cittadini che mi sono vicini in questa campagna elettorale.

Ricevo ogni giorno tanti messaggi di solidarietà e sostegno. Questa per noi è già una vittoria, vedere i concittadini che condividono le nostre idee e il nostro programma. Vorrei dire a tutti che manterrò ogni punto esposto nel nostro programma e ovviamente farò anche di più. Vorrei assumere l’incarico di sindaco di Bracciano con cuore e coscienza senza tradire la fiducia riposta nella mia persona.