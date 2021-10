Otto domande al candidato Alberto Bergodi - Terzo Binario News

Perché ha deciso di candidarsi alla carica di sindaco?

Quando l’associazione Un passo Avanti per Bracciano mi ha chiesto di rappresentarli come candidato sindaco, mi sono preso del tempo del riflettere e per condividere con la mia famiglia questa importante decisione. Ho scelto di accettare la candidatura perché ritengo che Bracciano meriti una possibilità di rinascere sotto un’altra luce. Credo che sia importante per la nostra società la figura di un uomo che rappresenti solamente i suoi concittadini e sia completamente estraneo a questo clima di tensioni, di cattiverie e di denunce, che nell’ultimo decennio ha portato il nostro paese allo sfinimento. Ritengo di poter mettere al servizio del luogo che mi accoglie da 62 anni le mie esperienze, le mie competenze e tutta la passione e l’amore che nutro per questo territorio, con rispetto ed umiltà.

Chi sono i candidati delle sue liste?

I candidati che ho scelto al mio fianco in questa avventura, sono tutte persone molto presenti ed attive nella vita sociale di Bracciano, che rappresentano competenze disparate.

Qual è il suo bilancio di cinque anni dell’amministrazione uscente?

Certamente se abbiamo deciso di scendere in campo con un nostro progetto, è perché abbiamo un’altra idea di Bracciano e perché ovviamente non siamo stati soddisfatti da quello che è stato fatto. Abbiamo decisamente idee, proposte e progetti ben diversi da attuare, per Bracciano e per i nostri concittadini.

In caso di elezione, su cosa intende porre maggiormente l’attenzione?

Sicuramente il sociale sarà uno dei punti cardine della sua amministrazione, vista anche la situazione che si è venuta a creare a causa della pandemia, che ha messo decine e decine di famiglie in condizioni di criticità notevoli; ci sono necessità importanti a cui va data una forma di priorità, come disabili ed anziani, ma anche la situazione dei nostri giovani va attenzionata, perché non hanno punti di riferimento sociali e di aggregazione. Quali sono le priorità nella sua agenda politica?

Una delle priorità sarà sicuramente la riorganizzazione della “macchina comunale”: ritengo fondamentale dare il giusto valore alle professionalità ed alle competenze che abbiamo, finora poco e mal utilizzate. Sarà prioritaria la creazione di un ufficio preposto alla ricerca di bandi europei e regionali, che saranno decisivi per la rilasciata del nostro paese. L’apertura di due sportelli di ascolto dedicati all’assistenza al cittadino e tanto altro, inserito nel nostro programma. Perché vogliamo riorganizzare completamente un luogo, il Comune, affinché esso diventi a misura di cittadino…, d’altronde è la loro casa. Amministratori e dipendenti devono tornare ad essere seriamente al servizio dei cittadini!

L’importanza delle Associazioni. Quale sarà il rapporto tra Comune e queste realtà territoriali?

Credo che le Associazioni rappresentino il motore trainante di una cittadina. Queste forme giuridiche sono tutte istituite e composte da persone che, a titolo gratuito e di volontariato, per mera passione, si dedicano e di adoperano per il benessere dei cittadini e del nostro paese. Sono estremamente convinto che il loro impegno nella nostra vita sociale, rappresenti un valore aggiunto inestimabile per gli amministratori e che debba necessariamente essere instaurata una collaborazione ed una sinergia totale con tutte le associazioni che operano sul nostro territorio, oltre ad incentivare la cooperazione tra queste e le associazioni dei comuni limitrofi.

Quali azioni amministrative porterete avanti per incentivare e rilanciare lo sport? Sulle esigenze del mondo giovanile?

Lo sport rappresenta senz’altro una delle tante criticità nel nostro paese. Riteniamo che Bracciano possa e debba diventare una città dello sport, perché questo svolge una funzione sociale irrinunciabile, nell’ambito della quale l’Amministrazione Comunale deve avere un ruolo da protagonista. Lo sport e l’attività motoria sono necessarie occasioni di aggregazione, di crescita di benessere psicofisico, di inclusione e di integrazione delle persone di ogni età. Punteremo non solo a confermare, ma a potenziare le risorse economiche dedicate a questo ambito. Siamo convinti che la diffusione della pratica sportiva passi anche e soprattutto attraverso un’efficace collaborazione con tutte le associazioni sportive, che vanno sostenute nella promozione delle loro iniziative. Particolare attenzione verrà riservata ai cosiddetti sport minori, sia amatoriali che agonistici, ai fini di poter offrire una panoramica completa ed una vasta scelta. In tal senso diventa indispensabile costruire un sistema integrato dello sport, che coordini le diverse esigenze in modo che si possa esprimere uno “sport di tutti e per tutti”. Ed in perfetta sinergia con questo pensiero e con la consapevolezza che lo sport debba essere alla portata di tutti, ci attiveremo per agevolare le famiglie in difficoltà, affinché i propri figli possano praticare attività sportiva di qualità. Intendiamo incentivare le attività sportive non agonistiche nelle aree verdi della città, in modo che possano essere fruite anche per l’attività fisica. Il nostro programma per incentivare e rilanciare lo sport a Bracciano, passa dunque attraverso quattro importanti azioni amministrative: L’IMPIANTISTICA SPORTIVA (adeguare le strutture con l’abbattimento delle barriere architettoniche ed incentivare gli sport per disabili, con introduzione di discipline paraolimpiche, con particolare attenzione al Palazzetto dello Sport ed alla Piscina; avviare progetti comunitari per la ricerca di fondi; creare un centro di riabilitazione ed una cittadella dello sport per una ricettività a livello nazionale e professionistico; predisporre una precisa ed adeguata rilevazione degli impianti attualmente esistenti, con conseguente piano di miglioramento ed adeguamento delle strutture, oltre alla manutenzione periodica, consentendo così alle scuole ed alle società sportive, regolarmente affiliate al CONI, l’accesso e l’utilizzo in modo continuativo ed in sicurezza; programmazione annuale degli interventi di manutenzione ordinarie e straordinaria nelle diverse strutture sportive di proprietà del Comune), LA GESTIONE DEGLI ATTUALI IMPIANTI SPORTIVI (gestione diretta delle strutture da parte del Comune e loro utilizzo da parte delle associazioni; agevolare i costi degli impianti comunali per le società sportive, che dovranno rendersi disponibili a svolgere la propria attività, in forma gratuita, presso istituti scolastici e centri parrocchiali, rendendo così il concetto di Sport un bene sociale e disponibile per la comunità), LA PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI (creare un turismo legato agli eventi sportivi; costituire un comitato sportivo permanente; collaborare con le associazioni di settore (commercianti) per una programmazione ed una collaborazione delle manifestazioni sportive e non solo; pianificare le manifestazioni in modo condiviso con le società sportive e le federazioni, con particolare attenzione agli eventi orientati alla partecipazione amatoriale, rispetto a pochi grandi eventi in cui prevale lo spettacolo rispetto alla pratica; sfruttare gli attuali impianti sportivi per ricreare eventi che sappiano congregare gli appassionati del territorio ed attirare turismo; fare piccoli investimenti per pubblicizzare i singoli eventi al di fuori del territorio, per lo più utilizzando i nuovi canali di comunicazione, come blog e social network, molto usati dai giovani e dagli sportivi, in modo da poter attrarre il maggior numero di persone a conoscere il nostro paese; avviare una collaborazione con il CONI per scambi culturali in ambito sportivo; riprendere con nuovi concetti, modalità e con maggiore frequenza, la manifestazione denominata “Giornata dello Sport”, con l’obiettivo concreto di coinvolgere tutte le associazioni sportive; incentivare la frequentazione degli sport acquatici, dedicando delle giornate sportive in acqua e valorizzando così anche il lago di Bracciano) e L’ASSOCIAZIONISMO (creare un tavolo digitale con le associazioni che operano nel nostro territorio; predisporre l’utilizzo del Centro Civico per le associazioni; rivolgere particolare attenzione al tema “Sport e disabilità”, coinvolgendo le associazioni di settore, con l’adeguamento delle strutture; costituzione di un comitato permanente, con tutte le associazioni, per la programmazione degli eventi; avviare progetti culturali e di educazione all’interno delle scuole).

il suo punto di vista sull’emergenza COVID-19, la campagna di vaccinazione ed il “green pass”.

In qualità di operatore sanitario presso l’Ospedale Padre Pio di Bracciano, ho vissuto in prima linea l’arrivo della pandemia e la gestione dell’emergenza ad essa correlata. Nel mio lavoro ho visto il dolore e la sofferenza delle persone ed ho imparato protocolli di gestione sanitaria nodali in queste circostanze. Il mio punto di vista sulla campagna di vaccinazione e sul “green pass”, credo che conti poco francamente. L’unica cosa che mi sento di dire al riguardo, è che sono profondamente addolorato per la spaccatura sociale in atto, perché ritengo che il tessuto sociale di un Paese debba essere coeso e che non debbano essere incentivate, in alcun senso e su qualunque ambito, forme di discriminazione verso le minoranze. Spero quindi che questo clima di astio e di conflitto tra connazionali sia una rapida fase transitoria che svanisca in fretta e soprattutto, come braccianese e come candidato a Sindaco di Bracciano, auspico che questa spaccatura non raggiunga il nostra territorio, andando a gravare su un tessuto sociale già fortemente colpito da una mancata aggregazione degli ultimi anni ed oggetto, dal mio punto di vista, di progetti volti alla sua ricucitura.

Chiudiamo con un’ultima domanda. Che messaggio vuole dare ai braccianesi?

Soprattutto un messaggio di affidabilità. La lista è composta da persone serie, competenti, che amano Bracciano, e hanno tutte le carte per offrire alla città un futuro migliore.

Non siamo legati a logiche di partito, che rischiano di compromettere l’azione amministrativa. Vogliamo che Bracciano possa esprimere al meglio tutte le sue potenzialità.