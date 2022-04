Ottavia e Palmarola, i cittadini: "Sindaco e Municipio rendano nota l'agenda sulle priorità del quadrante" - Terzo Binario News

“Con una lettera al Gabinetto del Sindaco Gualtieri e al Presidente del Municipio XIV, circa 200 cittadini dei quartieri di Ottavia e Palmarola hanno chiesto di potersi confrontare direttamente con loro per conoscere l’agenda del Campidoglio relativa alle priorità programmatiche per il quadrante Nord Ovest di Roma, dalla Trionfale a via Casal del Marmo e Montemario.

Nell’ultima campagna elettorale abbiamo sentito parlare di “partecipazione come dovere dei cittadini” ed è per questo che riponiamo ancora la speranza che Sindaco e Presidente di Municipio accolgano l’invito a venire in periferia e discutere con i cittadini temi importanti e delicati come la Mobilità, l’utilizzo di aree ed edifici pubblici dismessi, l’acquisizione di opere a scomputo dei costruttori e la realizzazione di infrastrutture viarie già finanziate da anni ma non portate a termine”.