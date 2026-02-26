 Ottantenne ritrovato carbonizzato vicino al Campus Biomedico, i Carabinieri: "Aiutateci ad identificarlo" • Terzo Binario News

Ottantenne ritrovato carbonizzato vicino al Campus Biomedico, i Carabinieri: “Aiutateci ad identificarlo”

Feb 26, 2026 | Carabinieri, Cronaca, Roma

uomo il cui corpo è stato rinvenuto privo di vita e completamente carbonizzato il 23 febbraio 2024 a Roma, in Via Alvaro Del Portillo (2)

Su delega della Procura della Repubblica di Roma, si richiede la massima collaborazione agli organi di informazione per la diffusione delle immagini allegate, ritraenti un uomo il cui corpo è stato rinvenuto privo di vita e completamente carbonizzato il 23 febbraio 2024 a Roma, in Via Alvaro Del Portillo, nelle vicinanze del Campus Bio-Medico.

Sul luogo del ritrovamento non sono stati rinvenuti documenti utili all’identificazione e, nonostante le indagini finora svolte, non è stato possibile risalire all’identità della persona.

L’uomo, presumibilmente di circa 80 anni, alto 160–165 cm, era munito di bastone e portava con sé un borsello a tracolla.

Tramite le immagini fornite dagli inquirenti, chiunque riconosca l’uomo si spera possa fornire informazioni utili alla sua identificazione.

Chiunque abbia notizie o elementi utili è pregato di contattare i Carabinieri di Pomezia al numero 0691628859.