di Claudio Bellumori

Un uomo di 85 anni ha perso il controllo dell’auto, una Fiat Panda: il veicolo è finito sopra gli scooter. Tre motoveicoli coinvolti (insieme ad alcuni cassonetti). È quanto accaduto in via Tuscolana, all’altezza di via Calpurnio Fiamma, sabato 24 ottobre alle 12,15.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo VII Tuscolano.