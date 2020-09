Ostiense: startup Pitch Battle negli spazi di Wire, in palio premio da 30mila euro - Terzo Binario News

Appuntamento nel nuovo coworking di Roma

Una sfida a colpi di “pitch” tra le start up italiane e internazionali del mondo digitale e non solo. Per un giorno Roma si trasforma nel tempio delle idee e dell’innovazione accogliendo negli spazi di Wire, il nuovo coworking in zona Ostiense, le migliori imprese della new economy.



WIRE STARTUP PITCH BATTLE – Il 23 settembre negli storici Ex Mulini Biondi, sede di Wire, si terrà la Wire Startup Pitch Battle: per start up e studenti universitari che vogliono veder realizzato il proprio progetto, un’importante occasione per presentare la propria idea di business di fronte ad una giuria di venture capital, innovatori ed esperti di prestigio internazionale.

GIURIA DAL PRESTIGIO INTERNAZIONALE – Hanno già confermato la loro presenza tra i giurati Jeff Lynn di Seedrs, la piattaforma di equity crowdfunding che nel 2019 ha raccolto 283 milioni di sterline; Luca Villanti del fondo Shard Capital, Giulio Giorgini di Be Shaping the Future, Gianmarco Carnovale di Roma Startup.

COME PARTECIPARE – Fino al 18 Settembre sarà possibile inviare una presentazione del proprio progetto (non più di 7 slide) a startups@wirecoworking.com. Saranno ammesse alla Battle solo le startup fondate da non più di 36 mesi, che non abbiano già ricevuto investimenti superiori ai 2 milioni di Euro. Ammessi anche progetti di studenti universitari all’ultimo anno di corso. Il 23 settembre, al termine delle selezioni, le startup saranno chiamate ad esporre a turno il proprio progetto durante un pitch di non più di 3-5 minuti a testa. L’inizio è fissato per le 10:30. La giuria presenterà i finalisti e i vincitori dalle 13:00 alle 14:00. Per le startup che non hanno possibilità di presentare dal vivo è previsto il pitch da remoto con collegamento Zoom.

“Crediamo molto nello spirito innovativo e imprenditoriale delle giovani imprese e degli studenti per questo proprio nel corso dell’open day di Wire abbiamo pensato di dedicare loro un’intera giornata in cui presentare la propria idea di business davanti agli investitori” – dichiara Lucrezia Maisto, office manager di Wire Coworking Space.

PREMIO FINALE – Il premio finale consisterà in un pacchetto del valore di 30mila euro che include 12 mesi di affitto nello spazio Wire e 100 ore di mentoring di venture capital, imprenditori e startup già presenti nel network di Wire. La partecipazione all’evento è gratuita. Per i visitatori è necessario prenotare il posto, per gli sfidanti è necessario inviare la presentazione. Qui il link attraverso il quale prenotarsi.