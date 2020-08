Ostiense - San Paolo: riscontrati illeciti per oltre 8mila euro, ecco dove - Terzo Binario News

Verifiche nel quadrante Ostiense – San Paolo da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Nell’ambito dei controlli predisposti dai caschi bianchi, a tutela della salute pubblica e a contrasto dei fenomeni illeciti legati alla movida, questa notte gli agenti del VIII Gruppo Tintoretto, unitamente a personale del GSSU, hanno eseguito accertamenti mirati presso le attività commerciali ed i locali pubblici della zona.

Particolare vigilanza per la verifica del rispetto delle norme anti alcol è stata eseguita all’interno del Parco Schuster con diverse decine di persone identificate, mentre sono una ventina le attività sottoposte a controlli. Sanzioni scattate per un minimarket per vendita di alcolici fuori dall’ orario consentito e nei confronti di altre attività di somministrazione, per aver proseguito la vendita di bevande alcoliche da asporto in orario interdetto.

Verifiche amministrative e sanzioni anche per vendita irregolare di alcol ad alcuni chioshi della zona. All’interno di un esercizio dedito all’attività di laboratorio e somministrazione di cibi etnici, gli operanti hanno rilevato violazioni alle norme sulla sicurezza alimentare, con cibi non tracciabili e mal conservati, che sono stati posti sotto sequestro. A causa delle gravi carenze igienico sanitarie riscontrate all’interno dei locali, gli agenti hanno provveduto ad inoltrare apposita segnalazione alla Asl territorialmente competente. Complessivamente le sanzioni elevate ammontano a più di 8mila euro