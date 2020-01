di Claudio Bellumori

Scaldacollo a coprire il volto, casco semi integrale. Teneva la mano in tasca, simulando di avere un’arma. Rapina in via Ostiense: il colpo è avvenuto al supermercato Todis martedì 14 gennaio, intorno alle 17,50.

Il bandito si è fatto consegnare l’incasso (800 euro) poi è fuggito in scooter, direzione Piramide. Sul posto la Polizia, che è a caccia del malvivente.