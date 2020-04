Ostia: rubano 20 metri di rame, arrestati due predoni di oro rosso ai domiciliari - Terzo Binario News

Nella notte i carabinieri di Ostia sono intervenuti in un cantiere per la ristrutturazione di una palazzina di via dei Fabbri Navali, avendo notato degli “strani movimenti” al suo interno, mentre transitavano in strada durante il servizio di perlustrazione.

Entrati nel cantiere, i militari sono riusciti a sorprendere due persone – un 32enne moldavo con precedenti penali e un 28enne romeno incensurato – che avevano già manomesso l’impianto elettrico e, armati di tronchesi, erano riusciti a sottrarre oltre 20 metri di cavo di rame.

I due predoni di oro rosso sono stati immediatamente arrestati dai Carabinieri per furto aggravato e sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni del magistrato, mentre la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al proprietario dell’impresa edile.