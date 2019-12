Ostia: perdita idrica in via Gaetano Chierchia, bus deviati - Terzo Binario News

Chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia, via Gaetano Chierchia. Questo quanto riferito da Atac. Le vetture della linea 05B sono state deviate. deviate.

In direzione di via Mar Rosso giunte in via Cardinal Ginnasi, all’altezza di via Gaetano Chierchia, proseguono per via Paolo Orlando, viale della Vittoria (cavalcavia ferroviario), piazza Enrico Millo, via Ermanno Carlotto, via Galli della Mantica, normale di line.

In direzione via delle Ebridi giunte in via Capo Soprano, altezza via Cesare Laurenti, proseguono per via Ermanno Carlotto, piazza Enrico Millo, viale della Vittoria (cavalcavia ferroviario), viale Paolo Orlando, viale Cardinal Ginnasi, normale di linea.

Temporaneamente soppresse le fermate 77309-77019.