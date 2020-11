Ostia: nei guai un 27enne e un minore, gli arresti della Polizia - Terzo Binario News

Sono due le ordinanze eseguite nelle ultime ore dagli agenti del X Distretto di Ostia, diretto da Eugenio Ferraro. Furti aggravati, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, questi i reati contestati al 27enne nella prima ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Roma – Ufficio delle Indagini Preliminari ed eseguita dagli investigatori.

Per i reati ascrittigli, H.B., individuato dai poliziotti dopo un’ articolata attività investigativa, è stato tradotto presso il carcere di Velletri.

E’ stato invece collocato in una comunità nella regione Abruzzo il 16enne responsabile di una rapina in concorso, aggravata dall’uso di una pistola, commessa nel settembre scorso. La misura eseguita dagli agenti era stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Roma.