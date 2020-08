Ostia: minaccia di morte la madre e mette a soqquadro la casa - Terzo Binario News

Una 51enne arrestata a Ostia

In astinenza da sostanza stupefacente ha minacciato di morte la madre. A Ostia i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato, in flagranza di reato, una 51enne, per maltrattamenti in famiglia.

Allertati da una chiamata al 112, i militari sono intervenuti all’interno di un’abitazione, dove hanno soccorso un’anziana donna minacciata di morte dalla figlia, che aveva messo a soqquadro l’appartamento e si era fatta consegnare del denaro.

Bloccata, la 51enne è stata condotta presso la casa circondariale femminile di Rebibbia, in attesa dell’udienza di convalida.