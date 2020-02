Ostia, Malara (FdI): "Caldaie rotte in via Forni abitazioni" - Terzo Binario News

“Durante il banchetto in piazza delle Repubbliche Marinare, diversi cittadini ci hanno rappresentato che in via Forni la situazione di strutture e riscaldamenti è pessima. Siamo stati a fare un sopralluogo, accolti da diversi abitanti di via Forni e Via Vincon. Anche qui abitazioni al freddo, caldaie rotte da mesi senza risposta”. Così Pietro Malara, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio X.

“La caldaia che serve sei palazzine non funziona, lasciando al freddo centinaia di famiglie! In alcuni alloggi perdite d’acqua che non consentono di mettere in pressione gli impianti e che hanno creato danni anche strutturali. A pochi metri dalla ASL, marciapiedi impraticabili, impalcature, pilastri lesionati, balconi inagibili…il tutto senza riscaldamenti”.

“Il gruppo di Fratelli d’Italia presenterà un documento chiedendo che venga affrontato il problema, con priorità sulle strutture a rischio. Il decoro e la legalità, partono dalla presenza delle Istituzioni al fianco dei cittadini in difficoltà”.