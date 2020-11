Ostia-Fiumicino, TrasportiAmo: "Collegamento doppione" - Terzo Binario News

“Facciamo davvero fatica a trovare un senso logico alle scelte di Roma Capitale. Da un lato ci dice di dover noleggiare vetture da imprese private per rinforzare le linee di superficie più frequentate in funzione anti-contagio, dato l’esiguo parco mezzi di Atac mentre dall’altra pensa di distogliere bus alle stessa Azienda per il collegamento “Lido Centro-Air Terminal Fiumicino”. Lo riferisce in una nota l’Associazione TrasportiAmo.

“Sinceramente, rappresenta un doppione del servizio esercitato da oltre un ventennio da Cotral SpA, istituito quando ancora Fiumicino e lo scalo intercontinentale ricadevano nell’allora XV^ Circoscrizione, le cui partenze/arrivi sono tra l’altro adeguate alle reali esigenze dei passeggeri. Condividiamo le perplessità del segretario Regionale Fast-Confsal Renzo Coppini, il Campidoglio farebbe bene a cercare di risolvere le criticità attuali del TPL anziché firmare nuove cambiali, facendo ennesi proclami a misura di comunicato stampa”. ì