Quattro cassonetti in fiamme a Ostia. Gli episodi sono avvenuti in diversi i puntii: via del Parco, via della Pineta di Ostia, lungomare Paolo Toscanelli, corso Regina Maria Pia.

Il tutto è accaduto alle 5 di venerdì 2 ottobre. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia: nessuna pista è esclusa, nemmeno quella dolosa.