Ospedale di Civitavecchia, la Asl Roma 4 precisa: “Era un surriscaldamento di una batteria” • Terzo Binario News

In merito a quanto accaduto nella sera del 26 ottobre 2023 presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia, la Direzione Generale della Asl Roma 4 precisa quanto segue.

Si è verificato il surriscaldamento di una batteria di preriscaldamento associata all’Unità di Trattamento dell’aria, sita nel controsoffitto del blocco operatorio, che ha provocato la fusione dell’involucro esterno e la conseguente fuoriuscita di fumo. Non si sono, però, sviluppate fiamme.

Tutti i sistemi di sicurezza si sono attivati e hanno funzionato regolarmente permettendo di intervenire tempestivamente.

Non ci sono stati disagi per gli utenti e le sale operatorie non hanno risentito di blocchi alle attività che proseguono come da routine.