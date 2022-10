Oscar della Sanità, plauso di Marietta Tidei alla Asl Roma 4 • Terzo Binario News

“Desidero esprimere il mio plauso alla Asl Roma 4 che è stata selezionata tra le finaliste, con il suo progetto degli ambulatori di prossimità, insieme ad altre 24 strutture sanitarie italiane al Lean Healthcare Award, il premio rivolto ai migliori progetti di riorganizzazione nel mondo Healthcare e Lifescience.

Si tratta di un esempio di eccellenza del Lazio di cui andare orgogliosi, in particolare in un ambito dove la nostra azienda sanitaria ha saputo rispondere con efficacia e rapidità alle rinnovate esigenze sanitarie dei cittadini dopo il lungo periodo di pandemia, grazie a servizi territoriali di prossimità di concreta utilità.

Ringrazio la Direttrice Generale Cristina Matranga per l’ottimo lavoro che ha saputo impostare in questi anni e tutti gli operatori sanitari per il loro impegno costante nei territori”.

Così, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei.