Orsomando e De Angelis tornano sul consiglio comunale del 28 dicembre - Terzo Binario News

“Italia in Comune Cerveteri, neo gruppo consiliare che ha la voce politica di una pulce”

“Abbiamo volutamente atteso circa un mese, prendendoci tutto il giusto tempo per riscontare verbali e trascrizioni oltre che verificare i video-audio a seguito della seduta Consiliare del 28 dicembre scorso, per rispondere con la “verità” ad alcune gravissime accuse e fuorvianti interventi comparsi sulla stampa sia da parte del Presidente del Consiglio Comunale Carmelo Travaglia e sia da parte del gruppo Italia in Comune Cerveteri.

Premesso che ribadiamo l’inadeguatezza del Presidente del Consiglio comunale Carmelo Travaglia a ricoprire tale ruolo vista la sua confusa, quanto a tratti imbarazzante, gestione dei lavori spesso caratterizzata da svariati errori procedurali come da un presunto atteggiamento parziale e forse non così autonomo non proprio consono alla figura del presidente del Consiglio che, invece, dovrebbe garantire imparzialità ed equilibrio. Iniziamo nel dire che “avevamo ragione noi”, difatti abbiamo avuto modo di appurare che nel corso del dibattito consiliare del 28 dicembre, terminato il primo giro di interventi, iniziarono subito le repliche ed il primo ad intervenire fu proprio il Cons. Orsomando il quale, mentre stava già parlando, venne bruscamente interrotto dallo stesso Presidente Travaglia che, togliendo la parola al medesimo, dava la possibilità al Sindaco di intervenire malgrado questi non ne avesse alcun diritto e a nulla vale la giustificazione data dal Presidente Travaglia nei suoi articoli: “…subito reso conto che il Sindaco aveva chiesto (tramite il collegamento da remoto) la possibilità di intervenire…” perché, mentre già parlava Orsomando, si senti soltanto un indecifrabile suono robotizzato, intraducibile e non interpretabile come voce del Sindaco.

Tra l’altro l’assurdo è che, nel suo intervento stampa, è lo stesso Presidente Travaglia che ci conferma di aver tolto la parola nonostante fossero iniziate le repliche con Orsomando che aveva già iniziato il discorso. E allora la domanda sorge spontanea, ci scusi Carmelo Travaglia ma lei non è quello ligio al dovere che rispetta sempre il suo ruolo Istituzionale ?. Ci scusi Travaglia, sempre nel rispetto del regolamento che lei si vanta di onorare, ma quando un Consigliere o il Sindaco, nell’intervento vanno fuori dal dibattitto, non è lei che li dovrebbe bloccare e richiamare all’ordine? E allora perché quando Lei, dall’alto della sua Autorità, ha dato la parola al Sindaco e lo stesso ha cominciato a parlare di un argomento non all’ordine del giorno, lei non lo ha fermato richiamandolo all’ordine?

Ma andiamo avanti con altri interessanti fatti, difatti abbiamo constatato che negli atti pubblici non vi siano le ”..tante minacce e parole volgari..” come non risulta presente quella di “..enorme violenza: …tu zitto, pezzo di m….” riportate negli articoli dal Presidente del Consiglio Travaglia facendo apparire Orsomando quello che non è come, tra l’altro, non risultano le “…minacce, volgarità e ingiurie…” a cui fa riferimento il gruppo Italia in Comune Cerveteri e allora anche quì alcune domande sono d’obbligo.

Sono forse le rimostranze di Orsomando per aver subito un’ ingiustizia che portano il Presidente Travaglia a risentirsi quando viene accusato di servilismo?. Quali sono le tante minacce e parole volgari di cui parla e quali le affermazioni e le chiare allusioni che dice di non voler ripetere ?. Ci sono o non ci sono perché a noi non risulta nulla.

Ci scusi Carmelo Travaglia ma perché definisce minacce eventuali responsabilità di trascrizioni sui verbali delle sedute passate, quando noi abbiamo gli atti pubblici che lo dimostrano?. Lei, Presidente Travaglia, ha tenuto a precisare che il primo cittadino non ha fatto nomi quando è andato fuori tema parlando di una presunta questione personale riguardante la famiglia del cons. Orsomando e allora ci chiediamo come mai lo stesso non abbia fatto una smentita in merito ?. Non possiamo non spingerci oltre e allora ,Presidente Travaglia, quando Lei parla di parole volgari e di quel ”..tu zitto pezzo di m…” a cosa si riferisce, visto che non vi è traccia e, a meno che non ha altre prove a testimonianza, potrebbe venirsi a raffigurare un presunto reato commesso nei confronti di Orsomando ?

Detto ciò ci consenta di raccontare ulteriori fatti che Lei, involontariamente o volontariamente, non ha inserito quando ha raccontato la sua versione difatti ha omesso di dire che, a seguito della discussione tra il Sindaco Pascucci (collegato da remoto) e il cons. Orsomando Lei ha “SOSPESO” il consiglio comunale e che, da quel momento, ogni registrazione audio e video avrebbe dovuto interrompersi e ogni dialogo/discussioni/scambio di opinioni e confidenze come eventuali litigi assumono forma di tipo privatistico sui quali non possono avere effetto i poteri e le prerogative proprie della sua carica di Presidente del consiglio ma, malgrado ciò, Lei assistendo al proseguimento della discussione privata tra il Sindaco e il cons. Orsomando ha utilizzato i suoi poteri di carica, senza espliciti ammonimenti e in tale periodo di sospensione, espellendo Orsomando e comandando direttamente la presente Polizia Locale di eseguire tale ordine.

Ci scusi Presidente Travaglia ma Lei è proprio sicuro che la sua espulsione abbia avuto un iter corretto o nelle sue interpretazioni ha commesso qualche errore tanto da indurla a parlare di uno spettacolo poco edificante nei confronti dei cittadini ?. Come, Lei che è sempre attento a tutto è proprio sicuro di quanto ha affermato ovvero che è il cons. Orsomando l’autore della pubblicazione della foto di famiglia?. A noi non risulta veritiero e questo sta a significare che Lei sta dicendo una probabile bugia con tutte le possibili conseguenze del caso.

Passiamo ora, senza abbandonare il discutibile operato del Presidente Travaglia, al gruppo Italia in Comune Cerveteri che ha dichiarato solidarietà al Presidente Travaglia per “il violento attacco subito nel pieno delle sue funzioni” e ha manifestato vicinanza al Sindaco e all’Assessora Gubetti malgrado quest’ultimi, durante un precedente consiglio comunale, sono stati protagonisti di un presunto episodio del probabile non rispetto delle regole dell’allora vigente DPCM. Questo neo gruppo consiliare che ha la voce politica di una pulce, sia in consiglio che fuori, ha spudoratamente commentato, a carico del cons. Orsomando, di “…Un atteggiamento inaccettabile, minacce, volgarità e ingiurie. Un comportamento di una gravita inaudita, deprecabile, non degno dell’Aula Consiliare…”accusando lo stesso Orsomando dimistificare la realtà e richiamando, facendo riferimento ad un presunto episodio di loro fantastica interpretazione, la registrazione del servizio di diretta streaming.

Orbene è opportuno dire che se la discussione con il Sindaco Pascucci e il Presidente del Consiglio è proseguita dopo la sospensione del Consiglio comunale(ipotizzando di voler credere alle gravissime baggianate riportate da il suddetto gruppo politico) in assenza di streaming e con collegamenti audio e video interrotti, come da noi riscontrato, come e dove il gruppo di Italia in Comune Cerveteri ha sentito e visto i riportati episodi visto che tutta la Maggioranza, loro compresi, erano in collegamento da remoto ?.

Ma voi di Italia in Comune Cerveteri, visto che a noi non risulta vi sia un video ufficiale della diretta streaming a supporto di quanto da voi affermato, siete a conoscenza che accusare diminacce, volgarità e ingiurie e comportamenti di un certo tipo senza aver verificato eventuali prove a sostegno potrebbe rappresentare un reato ?. Concludiamo dicendo, tanto per essere chiari, sia al signor Travaglia che al neo gruppo politico che gli scriventi hanno affidato la questione ai propri legali per le opportune verifiche e conclusioni visto che, in tutta questa scandalosa storia non ci vediamo chiaro e probabilmente qualcuno potrebbe persino aver orchestrato questo vile attacco nei confronti della famiglia di Orsomando e dei suoi affetti più cari per meri scopi politici”.

Salvatore Orsomando Aldo De Angelis

Consigliere Comune di Cerveteri Consigliere Comune di Cerveteri

C.Gruppo Forza Italia C.Gruppo Trasparenza e Legalità