Orsomando e De Angelis: "Striscia la strisciata al centro di Cerveteri" - Terzo Binario News

Salvatore Orsomando e Aldo De Angelis: “Ecco le “attrazioni” del sor Sindaco.

Difatti continua a Cerveteri la “Sagra della Striscia”, dove nel succulento programma troviamo: “striscia quintupla in salsa mista”, “striscia singola multicolore”, “striscia in doppia croce blu bianca”, “striscia alla non capiamoci niente” e “striscia alla parcheggiamo come ci pare”.

Questa sagra ovviamente si sta svolgendo nel centro della città di Cerveteri Patrimonio dell’umanità, dove gli avventori impazziscono festanti alla competizione “Striscia la strisciata”.

Assessore Luchetti, Sindaco Pascucci , Consiglieri di Maggioranza e Assessori tutti Siete la vergogna del Litorale, dimettetevi e date la parola ai cittadini”.