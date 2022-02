Orsomando e De Angelis: "Rotatoria allagata" - Terzo Binario News

E’ di qualche giorno fa la “sviolinata” dell’Assessore ai lavori pubblici Luchetti tra pavoneggianti autocelebrazioni e rispetto delle previste tempistiche, veniva rappresentata la presunta conclusione, tramite la restante asfaltatura finale, della tanto attesa “Rotonda” di via Chirieletti.

Ci vogliono forse far credere lucciole per lanterne ?. Quella di questa rotatoria e una storia a dir poco infinita che ha visto un progetto del 2009 realizzato “soltanto” in 10 anni di mandato dall’amministrazione Pascucci. Un penoso calvario realizzativo che ha praticamente bloccato l’accesso alla città per diversi mesi con importanti danni alle attività commerciali che nessuno ripagherà mai. Peccato che, come dice il proverbio,” chi si loda si sbroda” caro assessore e, nel caso specifico, non potrebbe essere altrimenti visto che, al primo “battesimo della pioggia” e con un’intensa precipitazione di acqua avvenuta il 21.02.2022..poche ore orsono, l’importante opera si è trasformata da rotatoria stradale ad una “rotonda sul mare” portando alla luce una probabile carenza di progettazione dimensionale dei nuovi scarichi delle acque piovane e, forse, di una presunta sezione ridotta delle tubazioni idonee a smaltire quanto accumulatosi sull’asfalto.

E tutto questo non lo diciamo Noi ma i cittadini sul web, visto che sta girando un video virale sui social che certifica quanto da noi raccontato. C’è voluto soltanto un attimo, un momento e l’incapacità di questa Amministrazione si è manifestata in tutta la sua grandezza facendo si che una così importante opera per la collettività si trasformasse in una “laguna”.

Lasciando da parte cosa ha evocato in noi il video dell’allagamento che abbiamo visto, un sentimento misto a rabbia, amarezza e sconcerto, non possiamo non ricordare a tutti che per realizzare un’opera così “funzionale” e “ingegnosa” sono stati utilizzati soldi pubblici ed è naturale che chiederemo conto e le opportune verifiche del caso per appurare le oggettive responsabilità in merito.

Aldo De Angelis Salvatore Orsomando

Consigliere Comunale Consigliere Comunale

Lista Trasparenza e Legalità