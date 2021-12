Orsomando e De Angelis chiedono la testa della Gubetti - Terzo Binario News

“L’Assessora Gubetti si deve dimettere. In questi anni abbiamo combattuto battaglie per difendere, tra le tante situazioni a Cerveteri e indipendentemente dal loro colore politico, i diritti di tutti i lavoratori della raccolta rifiuti ma quello a cui stiamo assistendo in questi giorni è a dir poco “inverosimile”.

Già una decina di giorni fa siamo usciti su tutti i media denunciando il particolare comportamento di questa Amministrazione, della ex società gestore del servizio e di quella attuale che, noncuranti dell’arrivo delle feste di Natale, hanno lasciato i lavoratori in mezzo a situazioni imbarazzanti senza tredicesime, alcuni pagamenti e liquidazioni.

E questo secondo noi oltre al danno economico è probabilmente un grave danno morale arrecato ai dipendenti e alle loro famiglie che di certo hanno trascorso queste serate di festa non proprio in “serenità”.

Passati i giorni di Natale e a ridosso del nuovo anno ecco che rispunta su tutti i media, il 30 dicembre c.m., l’Assessora Gubetti che con toni trionfalistici ci racconta che la società MSA ha erogato il saldo delle tredicesime mensilità spettanti ai dipendenti dell’azienda di igiene urbana e che l’azienda ha rispettato gli impegni presi ma, purtroppo, non tutti i lavoratori avranno in banca la liquidità prima del 3 gennaio 2022 vista la chiusura delle banche per la feste dell’ultimo dell’anno.

Ma siamo su “scherzi a parte” oppure l’incompetenza di questa Assessora regna sovrana ?. Ma che ci voleva uno scienziato per “pretendere” i pagamenti a favore dei lavoratori in tempo utile per la fine dell’anno e non creare ulteriori problemi ai dipendenti ?. Ma l’Assessora è a conoscenza che sui social, a seguito del suo articolo, sono usciti commenti di tanti lavoratori che dicevano di non aver ricevuto nulla e che non erano al corrente di nulla ?. Che facciamo Assessora, visto che i soldi arrivano il 03 gennaio 2022 li anticipa Lei quelli per i pagamenti e la spesa della tradizionale cena di fine anno ai lavoratori e alle loro Famiglie ?. Vergogna. Ma si rende conto che non fa altro che giustificare colpe derivanti ,presumibilmente, da un vostro cattivo operato ?. Anche se c’è poco ridere ci fanno sorridere i vari “assalti alla diligenza” come quello del neo segretario del PD che “copiando” maldestramente con la scusa della solidarietà sta forse cercando di far sentire la propria voce e di accaparrarsi simpatie, come eventuali consensi, facendo probabilmente credere di combattere la battaglia a fianco dei lavoratori della raccolta rifiuti. Peccato, però, che quella stessa “voce” del neo segretario PD è stata in religioso silenzio in tutti questi anni e che, tra gli iniziali artefici di tutto questo caos amministrativo, c’è stato anche lui visto che il neo segretario Zito è stato non solo vicesindaco ma anche uno dei principali assessori di riferimento di questa maggioranza Pascucci e, oggi, ci vorrebbe forse far credere di essere stato folgorato sulla via di Damasco. Dobbiamo invece dire un grazie ad alcune forze sindacali che hanno confermato le nostre lotte e denunce e si sono attivate a difesa dei lavoratori. Lo ribadiamo, per quanto ci riguarda questo passaggio da ASV a MSA è assai “particolare” e anomalo e, subito dopo le feste, approfondiremo tutte le sfaccettature contrattuali che hanno permesso tale cessione con le effettive responsabilità gestionali e tanto altro per cui, cara Assessora Gubetti, siete ancora in tempo a far eventualmente valere le vostre ragioni per cambiare gestore del servizio. Intanto le prossime elezioni si avvicinano e siamo convinti che i cittadini, questa volta, si ricorderanno di voi e di tutti i problemi che avete creato negandovi il loro voto.

Nel frattempo a tutti i dipendenti del servizio raccolta rifiuti di Cerveteri e alle loro famiglie ribadiamo la nostra vicinanza e solidarietà Augurando a tutti loro e ai Cittadini di Cerveteri di trascorrere in serenità e con i propri affetti questo ultimo giorno dell’anno 2021 con l’auspicio di un nuovo inizio, ricolmo di prosperità, salute e gioia per il nuovo anno 2022″.

ALDO DE ANGELIS SALVATORE ORSOMANDO

Consigliere Comune di Cerveteri Consigliere Comune di Cerveteri

C. Gruppo Trasparenza e Legalità C. Gruppo F.I.