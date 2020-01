Orsomando e De Angelis attaccano Nucci sul bilancio di Cerveteri - Terzo Binario News

“Il Fantasista de Noantri, il consigliere Claudio Nucci, ora si improvvisa anche “esperto” contabile e dall’alto del suo “scranno”, dopo essere stato in letargo tutto questo tempo, seppur invano, di spiegarci un bilancio di 40.000.000 (quarantamilioni) di euro facendo riferimento soltanto al mantenimento della stessa Tariffa dei Rifiuti dello scorso anno e omettendo probabilmente di dire quanto di negativo è già accaduto, per la gestione dei rifiuti, in questi ultimi anni dove gli aumenti della medesima tariffa sono stati assai corposi e hanno svuotato le tasche dei cittadini.

Caro Nucci, ci eviti “sermoni ed elenchi” ripetendo a memoria dati e numeri di seconda mano non proprio rappresentativi del servizio prestato. Grottesca è poi la barzelletta degli emendamenti che secondo il consigliere fantasista rappresenterebbero lo strumento “principe” per poter stravolgere un bilancio dimostrando, ancora una volta, una profonda impreparazione. Vede Nucci gli emendamenti di cui parla non sono altro che atti o documenti che anche se riportanti un parere favorevole, come già successo altre volte (lo scorso anno l’opposizione ne presentò oltre 25 tutti con parere favorevole), vengono puntualmente bocciati dalla sua maggioranza che è probabilmente “ignara” di cosa approva o vota in quei momenti e di questo, dopo avere ascoltato gli strafalcioni detti in Consiglio dagli unici esponenti di maggioranza che hanno preso la parola (cons.Nucci e Galli) ne siamo ancora più convinti. Con molta probabilità, una vostra chiara dimostrazione è stata quella di aver appiccicato numeri qua e là presumibilmente senza progettualità reali e tanto per riempire cartelle vedi, ad esempio, le cifre inerenti i marciapiedi di Valcanneto che sono passate con un volo pindarico da 400.000 a 800.000 euro oppure i 350.000 euro messi sul Parco Archeologico senza uno stralcio di progetto o ancora, i 500.000 euro previsti sulla pedonalizzazione di una piazza Aldo Moro già commercialmente moribonda per conto suo nonostante la tentata rianimazione, di “fiabbesca” memoria, che il “concertone” flop per Capodanno avrebbe dovuto dare con Cristina d’Avena e Gem Boy e che, invece, per una battuta estremamente infelice, ha portato un immagine negativa di Cerveteri anche su testate di stampa nazionale malgrado le scuse “riparatrici”e postume del Sindaco eppure era presente l’Assessore Battafarano oppure no?. Come non ricordare al fantasista Nucci i 750.000 euro magicamente scomparsi, inerenti il famoso finanziamento sul Lungomare che però, per circa due anni, è stato sempre presente su tutti i vostri documenti contabili e sulle previsioni di Bilancio come “fiore all’occhiello” della vostra Amministrazione, per non parlare poi dei soldi pubblici probabilmente spesi all’interno di un terreno privato e non rammentare la storia della famosa “rotonda sul mare” di Via Chirieletti che, a quanto sembra, ha subito una drastica riduzione di fondi per la sua costruzione. Vede Consigliere Nucci, Lei in Consiglio Comunale dovrebbe stare più attento perché tra sonnecchiamenti vari, borbottamenti e qualche risatina, forse Le è sfuggito che l’opposizione gli emendamenti li ha fatti non solo in maniera corretta ma anche richiedendo lo spostamento di rilevanti somme e Lei, forse per incompetenza, ha omesso di dire che il parere dei revisori è stato negativo per assenza di una vostra progettualità di base e ciò sta a significare, facendo un banale esempio…. Che vuoi togliere o spostare l’acqua da un secchio bucato?. E questo è vero. Peccato però che il “secchio bucato” (il bilancio) è il vostro. Egregio Consigliere invece di sbeffeggiarci dicendo che noi attacchiamo manifesti cercando di parlare dei problemi dei cittadini, sarebbe forse opportuno ricordare ai medesimi cittadini chi è stato presumibilmente quanto probabilmente così bravo ad “attaccare manifesti” che hanno messo alla gogna mediatica i vari Guido Rossi, Gino Ciogli, Lamberto Ramazzotti, Vittoria Marini, Simone Morani, Massimiliano Segatori, Paolo Benigni, etc. tutti casi poi archiviati dalla Magistratura come sarebbe stato opportuno ricordare, invece, così giusto per trasparenza, ad alcuni dei suoi colleghi di Maggioranza, di rispettare quanto da noi richiesto pubblicamente ovvero di conferire in Consiglio Comunale in merito agli imbarazzanti articoli stampa, sulle presunte intercettazioni dei Carabinieri, usciti in questo ultimo periodo sul giornale la Provincia invitandoli, inoltre,a pubblicare sul sito del Comune e sulla stampa il proprio casellario giudiziario, i carichi pendenti e il 335 del codice di procedura penale. Fiduciosi di sentirla cinguettare di nuovo, ci aspettiamo che lei spieghi integralmente il bilancio del Comune di Cerveteri in una conferenza stampa aperta a tutta la città con tanto di reali progettualità alla mano invece di aria fritta”.

Aldo De Angelis Salvatore Orsomando

Consigliere Comunale Consigliere Comunale

Trasparenza e Legalità