Orsomando e De Angelis: "Antenna Iliad su un terreno privato, il Granarone non si è opposto" - Terzo Binario News

“Noi a fianco dei cittadini. Per noi è intollerabile quanto sta accadendo in località Infernaccio a Cerveteri dove improvvisamente, dal giorno alla notte, tutti i residenti si sono ritrovati con un’antenna di telefonia mobile, alta circa 30-35 metri e non sappiamo se 5G o no, costruita su un terreno privato a seguito, probabilmente, di una sentenza TAR che non ha ricevuto, a quanto sembra opposizione in merito, da parte dell’Amministrazione Pascucci.

E allora il dubbio sorge spontaneo. E’ forse questa la Tutela del Sindaco e della sua Giunta alla Salute dei Cittadini ? E’bforse questa la Tutela del Sindaco e della sua Giunta del Patrimonio dei Cittadini ?.

E poi la Sentenza ci porta ad altre considerazioni. E’ vero che il Comune di Cerveteri non ha dato riscontro ad individuare dei siti più adatti e che lo stesso Comune, a seguito di ricorso al TAR di ILIAD non si è costituito in giudizio non garantendo, con tale comportamento, il necessario contraddittorio sull’effettiva esistenza dei presupposti di fatto e diritto previsti per l’accoglimento dell’istanza?

Ci chiediamo dove è andato a finire il nuovo piano di localizzazione del 2019 e perché non è stato applicato dall’ufficio e perché, prima il Tecnico comunale da il diniego a Iliad con determinate motivazioni e poi non lo supporta e motiva, con i dovuti approfondimenti, nelle sedi competenti ?

Ma come è stato possibile costruire su un’area del genere in una zona presumibilmente vincolatissima e in presenza di determinate situazioni ostative ?

Vogliamo e faremo chiarezza in merito perché NOI non stiamo pensando alla campagna elettorale per Ladispoli e Cerveteri…per quella siamo pronti da tempo…. Noi vogliamo il bene di Cerveteri !”

ALDO DE ANGELIS SALVATORE ORSOMANDO

Consigliere Comune di Cerveteri Consigliere Comune di Cerveteri

C. Gruppo Trasparenza e Legalità C. Gruppo F.I.