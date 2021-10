Orsomando De Angelis: "Vinto il ricorso al Consiglio di Stato, ora fuori i documenti" - Terzo Binario News

“VITTORIA e ADESSO andiamo a vedere cosa si nasconde dietro questi agognati atti oramai richiesti da mesi e a noi negati. Ora anche noi possiamo dire “NON ERA MAI STATO FATTO PRIMA” e aggiungere “SIAMO I PRIMI IN ITALIA” perché il verdetto a nostro favore farà giurisprudenza.

Infatti con la sentenza n.06846/2021 pubblicata il 01.10.2021, il Consiglio di Stato ha respinto totalmente l’istanza cautelare e appello presentata contro di noi dall’Amministrazione Pascucci riconfermando quanto deciso, a nostro favore, nella prima vittoriosa sentenza e, tutto questo, semplicemente nel rispetto di una Legge dello Stato Italiano ribadendo, in questo modo e in maniera inconfutabile, la giustezza delle nostre ragioni riguardo gli illegittimi dinieghi e l’assenza di consegna dei documenti, da parte dell’Amministrazione e dell’Arch. Marco Di Stefano, inerenti l’accesso ad alcuni atti riferiti a dei presunti abusi edilizi.

Questa seconda sentenza, mette fine e chiude una scandalosa pagina nel nostro Comune dimostrando, ancora una volta, l’incompetenza e la probabile poca trasparenza di questa amministrazione. Alla luce del verdetto a nostro favore ora esigiamo e vogliamo sapere le “reali motivazioni” e cosa si nasconde dietro questa tenace difesa ad oltranza dei documenti da noi richiesti e chi pagherà per tutte le inutili spese sostenute dall’Amministrazione e la relativa soccombenza nei due gradi di giudizio malgrado era intuibile che sarebbe stata una doppia sconfitta per l’Amministrazione stessa.

Ora non ci sono più giustificazioni e ci aspettiamo, sin da subito, che gli amministratori con in testa il Sindaco Alessio Pascucci e i Consiglieri Comunali Claudio Nucci, Paolo Maracci, Andrea Mundula, Anny Costantini, Pier Mario Zamboni, Vincenzo Bellomo, Domelita Di Maggio, Linda Ferretti, Francesca Badini, Margherita Frappa, Adele Prosperi, Mauro Porro, Alessandro Gnazi, Angelo Galli, Carmelo Travaglia, Vincenzo Mancini, ivi compresi gli Assessori Riccardo Ferri, Lorenzo Croci, Luciano Ridolfi, Matteo Luchetti, Elena Gubetti,Francesca Cenerilli, Federica Battafarano e altri personaggi dell’ente come il Segretario Generale Avv. Pasquale Russo, collaborino per comminare la giusta punizione a carico di chi ha messo il Comune di Cerveteri e i cittadini nella infausta posizione di dover pagare per una “non giustificata” presa di posizione del Dirigente all’Urbanistica Marco Di Stefano e, soprattutto, dimostrino di voler portare alla luce una presunta e gravissima illegittimità commessa, probabilmente, da alcuni personaggi alcuni dei quali ricoprenti importanti incarichi all’interno dell’Amministrazione Comunale di Cerveteri. Lo ripetiamo, ABBIAMO VINTO e sono già ampiamente trascorse tutte le dovute tempistiche per cui ora rispettate quanto deciso dal Tribunale e dateci subito i documenti richiesti e vi informiamo che, se anche questa volta chi di dovere non dovesse adempiere e “ubbidire” a quanto disposto dai giudici, siamo pronti a denunciare per conclamato abuso di atti d’ufficio e avvenuta inottemperanza alle decisione del Tribunale. Ora VOGLIAMO la verità perché se dai documenti e dalle stesse rilevazioni della Polizia Locale dovessero emergere informazioni e situazioni che trattasi di veri e propri abusi edilizi allora SI che sarebbe opportuno, se non dovuto, che GLI AMMINISTRATORI COINVOLTI RASSEGNINO IMMEDIATAMENTE LE DIMISSIONI DA QUALSIASI CARICA CHIEDENDO SCUSA A TUTTA LA CITTA’.

ALDO DE ANGELIS SALVATORE ORSOMANDO

Consigliere Comune di Cerveteri Consigliere Comune di Cerveteri

C. Gruppo Trasparenza e Legalità C. Gruppo F.I.