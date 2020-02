Orsomando - De Angelis su via Aviatina: "Apparsa magicamente la Scia" - Terzo Binario News

“Questa Amministrazione, negativamente parlando, non finisce mai di stupirci. A seguito di un nostro accesso atti è “magicamente” apparsa una misteriosa SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) , presentata probabilmente dalla proprietà o chi per loro, il 15/01/2020 con prot.2711 A e dire di stare su scherzi a parte è veramente un eufemismo. Noi non possiamo proprio tapparci gli occhi e , ripercorrendo tutto quello che è accaduto su via Aviatina negli ultimi anni e mesi, appare evidente che c’è qualche cosa che “stona”.

Per non parlare di un “permesso a costruire” rilasciato già fallato per intuibili precedenti responsabilità con tanto di sentenze annesse e dinieghi vari oltre che per non parlare, come già detto, delle contrastanti affermazioni del Dirigente per il quale avrebbe dovuto essere tutto revocato e oggi ?. “Oggi” (ovvero in questi giorni) ci è stata addirittura negata, dallo stesso dipendente comunale, la visione degli atti giustificando che tutta la vicenda e relativi documenti sarebbero coperti dal segreto istruttorio a causa di un’indagine della Magistratura alla quale l’ufficio preposto avrebbe dovuto relazionare. Chi ci conosce sa che non amiamo “scuse” o presunti escamotage e, da alcuni incontri avuti all’interno degli uffici comunali, abbiamo appreso che, per quanto riguarda questa situazione di via Aviatina, oltre a profilarsi un probabile reato di abuso edilizio vi potrebbe essere anche un probabile reato di falso ideologico. Allora le domande nascono spontanee e ci chiediamo: Come mai, nonostante il Dirigente all’Urbanistica abbia affermato che avrebbe dovuto essere tutto revocato e nonostante vi sia un’indagine della Magistratura sui presunti e possibili reati edilizi e che, il medesimo Dirigente ha relazionato in merito, lo stesso non ha provveduto a sospendere i lavori ?. Come mai, vista anche la presenza di un indagine circostanziata, nei protocolli in uscita del Comune non risulta che lo stesso Dirigente abbia trasmesso alla Procura competente per opportuna conoscenza la SCIA presentata il 15/01/2020 con prot.2711 A ?. E, se così fosse ed è lecito saperlo, perché ancora non è stato inviato nulla ? Quali sono le reali motivazioni ? Come mai lo stesso Architetto Di Stefano ancora non si è attivato nel dare un diniego alla SCIA nel rispetto del proprio ruolo e responsabilità e vista la presenza di indagini in corso da parte della Magistratura oltre che nel rispetto delle proprie affermazioni ?. Come mai la Magistratura ancora non è intervenuta in merito con i dovuti provvedimenti ?. Forse non tutti sanno che dopo aver ricevuto la SCIA, al Dirigente o al Responsabile del competente Ufficio del Comune spetta svolgere le molteplici e penetranti attività di sindacato stabilite dai commi 3, 4 e 6bis dell’art. 19 della legge n. 241, e dal comma 6 dell’art. 23 del testo unico edilizia e, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento qualora i controlli abbiano avuto esito negativo, notificare al privato «l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento» come, qualora vi siano altre problematiche, informare la Procura della Repubblica per eventuali profili di responsabilità penale come avrebbe potuto assumere, anche oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della SCIA, le determinazioni in via di autotutela previste dagli artt. 21quinquies e 21nonies della legge n. 241. Insomma, anche in questo caso, c’è qualcosa che non quadra e vorremmo tanto sapere perché non vi è stata una revoca o un annullamento d’ufficio, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro-interessati, degli effetti della SCIA. Ora basta. Faremo subito un’intimazione urgente e provvederemo ad integrare i nostri esposti, già precedentemente presentati, esortando un pronto intervento di tutti gli organi competenti e della Procura anche in funzione del fatto che i lavori della oramai famosa “baracca” stanno procedendo velocemente senza che nessuno si sia preso la responsabilità di intervenire sospendendo gli stessi mentre, per altre situazioni, abbiamo potuto riscontrare che vi sono quasi immediati ordini di demolizione e non vorremmo, speriamo di no, che si faccia “figli e figliastri”.

Aldo De Angelis Salvatore Orsomando

Consigliere Comune di Cerveteri Consigliere Comune di Cerveteri

Gruppo Trasparenza e Legalità