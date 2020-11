Orsomando De Angelis: "Pascucci pubblichi gli arretramenti della Linea Demaniale" - Terzo Binario News

“Sarà probabilmente la Guardia di Finanza, da noi interpellata, a far luce su tutta la vicenda”

“La faccia tosta del Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci non ha limiti. Una sceneggiata interpretata dal solito Sindaco “maestrino” che, a quanto sembra, dall’alto della sua cattedra vorrebbe rifilarci le ennesime panzane che caratterizzano la sua ormai scadente immagine.

Caro Sindaco è evidente che su tutto quello che lei ha recentemente affermato su un quotidiano online, in riferimento alla situazione della linea demaniale e altro, sarà probabilmente la Guardia di Finanza, da noi interpellata, a far luce su tutta la vicenda e non Lei con i suoi nebulosi racconti che sembrano tanto un arrampicamento sugli specchi incorniciati da probabili inesattezze.

Ad esempio, non corrisponde al vero quanto da Lei affermato dicendo che i sottoscritti consiglieri “furbescamente” ipotizzano vantaggi nei confronti del soggetto privato Ostilia visto che, nel nostro articolo, diciamo testuali parole: ”..è alquanto curioso ed imbarazzante il corso dell’ondeggiante linea demaniale di Campo di Mare , che negli ultimi periodi sembrerebbe, più che rappresentare le dovute limitazioni , modellare l’andamento di alcune proprietà a discapito di altre generando, probabilmente, una sorta di profonda confusione tra interesse pubblico e privato dove quel privato, guarda caso ma sarà un coincidenza, è ancora Ostilia srl”.

E’ palesemente chiaro che abbiamo parlato di confusione e non di benefici a favore dell’Ostilia srl come da lei affermato, in maniera molto arzigogolata, facendo anche riferimento persino all’anonimità di alcuni soggetti svantaggiati di cui, naturalmente, non fa nomi ma che noi sicuramente non conosciamo e per i quali saranno le Autorità competenti a fare le dovute indagini. Non faccia credere “lucciole per lanterne” non siamo Noi a dover giustificare ma è Lei o altri che dovreste dimostrare se c’è stata la presunta erronea delimitazione demaniale marittima in vantaggio del Soggetto Ostilia oppure No.

Sindaco Pascucci, leggendo il suo articolo emerge che Lei o fa molta confusione oppure fa finta di non capire e forse, “furbescamente”, tenta di mischiare avvenimenti e argomenti in contrasto tra loro difatti Noi non stiamo affatto parlando del primo arretramento della linea demaniale stabilito dalla Lei citata Commissione (Capitaneria di porto, Agenzia del Demanio e Provveditorato alle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e che, probabilmente, è stato il primo riferimento con il quale si è formato il procedimento giudiziario Ostilia e che ha visto l’inclusione dei due stabilimenti ”Lemon Beach e Quadrifoglio”, ma di un presunto secondo arretramento che, escludendo sistematicamente uno dei due stabilimenti, da una parte darebbe un vantaggio al Demanio Marittimo ma, dall’altra parte, potrebbe dare, un probabile vantaggio a tutti coloro che partecipando all’asta giudiziaria potrebbero trovarsi di fronte ad un congruo e possibile abbattimento del costo degli immobili posti in vendita.

E allora la domanda sorge spontanea ma come Lei Sindaco prima dice che il Comune è intervenuto quale soggetto munito di titolo esecutivo nelle due (poi riunite) procedure esecutive immobiliari e quindi, aggiungiamo Noi, avrebbe avuto un forte interesse e un indubbio vantaggio economico, quale soggetto privilegiato, dalla vendita giudiziaria dell’iniziale intero lotto del compendio immobiliare, rientrando dei soldi dovuti proprio da Ostilia e poi, sempre Lei Sindaco, ci parla di una “nuova delimitazione” del demanio marittimo che rappresenta un accertamento di una situazione ritenuta meritevole di aggiornamento, a favore dell’interesse pubblico ? .

Ma come Sindaco rientrare dei soldi che Ostilia deve al Comune di Cerveteri non rappresenta anche esso un “interesse pubblico”? E poi rimaniamo perplessi ma, ci scusi ancora, se è stata disposta una nuova perizia e stima dei beni dal Giudice incaricato per sopravvenute circostanze esterne alla procedura allora significa che la “prima linea demaniale” presa in considerazione dallo stesso Giudice, quando si è formata la procedura giudiziaria, è cambiata oppure No? Allora abbiamo ragione Noi ?

Egregio Sindaco Pascucci, per fugare ogni dubbio e spiegare chiaramente ai cittadini tutta la sua articolata arringa nei nostri confronti, la invitiamo a pubblicare il primo arretramento della linea demaniale che ha determinato la posizione dei due stabilimenti balneari ”Lemon Beach e Quadrifoglio” comprensiva del prezzo stabilito nella prima asta giudiziaria e, conseguentemente, il probabile secondo arretramento, comprensivo della nuova perizia e stima dei beni aggiornata alla mutata situazione di fatto e le sopravvenute circostanze esterne che hanno determinato la parziale sospensione della procedura”.

Aldo De Angelis Salvatore Orsomando

Consigliere Comune di Cerveteri Consigliere Comune di Cerveteri

Capogruppo Trasparenza e Legalità