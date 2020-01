Orsomando - De Angelis: "Niente stipendi ai dipendenti Asv" - Terzo Binario News

“Vergogna. Mentre alcuni pseudo Amministratori locali di Maggioranza ( e non) “dormono”, i lavoratori della società ASV Spa, in forza presso il cantiere di Cerveteri, si alzano alle 5 del mattino, anche con pioggia e freddo, per raccogliere i rifiuti e garantire un servizio cercando di dare il massimo anche se con poche risorse umane a disposizione e strumenti di lavoro, a quanto sembra, non proprio ideali.

Ma non c’è mai fine alla sofferenza e a tutt’oggi, per quanto ci risulta, sembra proprio non essere stata corrisposta la retribuzione del mese di Dicembre 2019 ai medesimi lavoratori della società ASV di Cerveteri, per cause e motivi che non è dato conoscere, nonostante la regolare erogazione dei pagamenti da parte dell’Amministrazione comunale. Si evidenzia che i giorni di ritardo aumentano sempre di più e molti operatori, alcune famiglie sono monoreddito, sono in grande difficoltà economica e da contratto del settore, ma questo la ASV lo sa bene, le retribuzioni dovrebbero essere corrisposte entro il 15 di ogni mese. Come intende tutelare questi lavoratori l’Amministrazione Pascucci e l’Assessora Gubetti che avrebbe dovuto vigilare ?. Noi vi richiediamo un intervento urgente alfine di risolvere velocemente tale problematica e dare disposizione al responsabile dell’Ufficio ad adottare tutti i provvedimenti del caso nei confronti della ditta affidataria del servizio procedendo alla notifica di una diffida e di procedere, previa opportuna verifica legale, contro l’azienda per inosservanza e inadempienza delle prescrizioni contrattuali.