Orsomando De Angelis: "Granarone da chiudere se non possiede l'agibilità" - Terzo Binario News

“Dopo la corretta decisione presa dal Dirigente Dott. Antonio Lavorato, di chiudere la struttura di via Luni per mancanza di agibilità e dopo aver ascoltato l’imbarazzante Consigliere Angelo Galli che, sostanzialmente, ha messo in luce un’ enorme superficialità nella gestione della cosa pubblica, ci siamo immediatamente attivati con dettagliato accesso agli atti per avere, non solo i dovuti chiarimenti in merito alle agibilità di tutte le strutture ad oggi nella disponibilità del nostro patrimonio comunale ma anche, vista la recente vicenda del parco Furstenfeldbruck, ulteriori delucidazioni e chiarimenti in merito a tutte le proprietà dove insistono i nostri immobili.

La salvaguardia e l’incolumità delle persone è una questione prioritaria e imprescindibile che deve avere risposte certe e trasparenti ed è per questo che siamo pronti ad esporre alle competenti Autorità tutte quelle irregolarità che riscontreremo, compresa la probabile inagibilità dell’edificio Comunale denominato “Granarone”.

ALDO DE ANGELIS SALVATORE ORSOMANDO

Consigliere Comune di Cerveteri Consigliere Comune di Cerveteri

C. Gruppo Trasparenza e Legalità C. Gruppo F.I.