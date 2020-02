Orsomando - De Angelis: "Figuraccia di Nucci, su Ostilia i cittadini rischiano di rimetterci" - Terzo Binario News

“L’Amministrazione ha deluso e lo spettacolo non è quello “fantasioso”, dopo anni di silenzio, arricchito dalle figure ”barbine” in Consiglio Comunale del consigliere Claudio Nucci ma quello reale di una città ingessata e paralizzata che potrebbe anche rischiare di perdere i suoi soldi.

Il Consigliere Claudio Nucci con il solito cinguettio dettato più dalla rabbia che dal ragionamento tenta, come al solito, di buttarla in “caciara” mistificando la realtà dei fatti. È vero quanto dicono i cinguettii, probabilmente dettati dal Sindaco allo stesso Consigliere Nucci, dati in pasto alla stampa come se si fosse scoperta l’America ma è altrettanto vero che forse si omette di spiegare, per filo e per segno, tutta la verità. Vede Consigliere Nucci noi siamo assai consapevoli che è il Gruppo Bonifaci ad essere fallito e probabilmente, per il momento, non la Soc. Ostilia (il Gruppo Bonifaci è proprietario per il 98% della stessa Ostilia e il 2% è rappresentato da una società, del medesimo gruppo, posta in liquidazione) ed è proprio per questo che siamo “preoccupati” visto che da un momento all’altro potremmo avere “brutte sorprese” e anche considerato, secondo il nostro modesto parere, con quale pressappochismo e superficialità avete dimostrato di gestire l’interesse pubblico malgrado i nostri molteplici avvertimenti avvenuti in tempi non sospetti. Cons. Nucci seguite pure le orme del vostro saccente “maestro” e proseguite pure con i vostri inutili “cinguettii” anche snobbandoci e offendendoci ma date delle risposte sincere. Perché, ad esempio, non spiegate ai cittadini che l’ Ostilia potrebbe fallire da un momento all’altro e raccontate, piuttosto, come mai il primo vero atto per il recupero dei soldi spesi in danno alla Soc. Ostilia è stato redatto solo dopo una nostra lettera del 21 Gennaio 2020 ?. E ancora. Perché non avete redatto nessun atto, a tempo debito, che oggi ci porrebbe in condizioni favorevoli di fronte ad un eventuale fallimento della soc Ostilia?. Perché non spiegate ai cittadini che se tra uno, due o più mesi dovesse fallire Ostilia, non avendo titoli esecutivi e/o ingiunzioni (che avreste dovuto fare già dai primi lavori in danno), potremmo rischiare di perdere tutte le somme dei soldi spesi in danno sostituendosi a Ostilia?. Perché non spiegate ai cittadini come mai richiedete soltanto 661.000 euro circa quando, a quanto sembra, a noi risultano cifre di quasi il doppio ?. E per la rimanenza dei soldi che fate…aspettate ancora la “diligenza” o che l’Ostilia vi proponga accordi transattivi o che altro ?. Perché non spiegate se risponde a verità che alcuni documenti e atti, utili a dimostrare l’esattezza delle cifre da richiedere, sono irreperibili ed è stata avviata, molto probabilmente, una ricerca nel nostro archivio sito in Pomezia?. Ma come avevate archiviato documenti e atti utili per farci restituire i soldi oppure è stata una mera “disattenzione”?. Caro Consigliere Nucci, Noi lo sappiamo che per poter incardinare una causa per il recupero dei soldi spesi in danno occorre avere le ordinanze, le determine, i mandati di pagamento e tutta la documentazione diciamo in “ordine”, ma sappiamo anche che se la vostra Amministrazione avesse provveduto, a suo tempo, al contestuale recupero ogni qualvolta veniva effettuato un intervento in danno a Ostilia come ad altri oggi, molto probabilmente, non solo non avremmo avuto la necessità di mettere in piedi un lavoro così lungo, impegnativo e costoso alla ricerca dei documenti “sperduti” ma forse non rischieremmo sia una montagna di soldi pubblici e sia, ovviamente, possibili Danni Erariali e/o ipotetiche ripercussioni per “culpa in vigilando” e quant’altro. È chiaro che i sottoscritti seguiranno minuziosamente gli eventi , chiamando alle responsabilità tutti coloro che con grave negligenza, se appurata dai competenti enti, hanno contribuito a creare tale situazione.

Aldo De Angelis Salvatore Orsomando

Consigliere Comune di Cerveteri Consigliere Comune di Cerveteri

Gruppo Trasparenza e Legalità