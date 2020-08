Orsomando De Angelis a Pascucci: "Bugiardo, si dovrebbe dimettere" - Terzo Binario News

“Come al solito Il “Sor Sindaco” Alessio Pascucci, quando è in difficoltà, la butta sempre in “caciara” mistificando la realtà dei fatti e raccontando le ennesime panzane annoverando tra tutti i suo fans “novelli impalatori” o pseudo “giustizieri della notte”, tutti leoni da tastiera e innocue pecorelle in un sano confronto verbale. E’ oramai noto a tutti che negli articoli da lui diramati sui social network dice di essere arrabbiato per le nostre bugie, per la nostra ennesima brutta figura e che era prevedibile che non ci saremmo presentati in aula per un “Question Time” del 07.08.2020 convocato a sorpresa dal “suo” Presidente del Consigli e ,guarda caso, alcuni giorni dopo la nostra dichiarazione di presentazione di una denuncia per omissione atti di ufficio. Cari cittadini quello che più ci fa paura è che abbiamo un Sindaco diabolico, alquanto bugiardo e assai poco corretto.

Chi è arrabbiato per davvero siamo noi che dal 28 gennaio 2020 tra richieste accesso atti, pec, solleciti, diffide ed esposti denunce come dettagliate interrogazioni non siamo riusciti ancora ad ottenere una risposta sui 9.000.000,00 di euro che l’Ostilia srl deve al Comune di Cerveteri per oneri concessori e altro oppure perché il Sindaco scrive lettere di richiesta a tutto spiano e così direttamente con i curatori fallimentari del Gruppo Bonifaci e Ostilia oppure, ancora, che tipo di azioni e quali sono state fatte per recuperare dall’Ostilia tutti i soldi dei cittadini spesi per i lavori in danno (circa 1 milione e mezzo di euro). Come se non bastasse le nostre interrogazioni, presentate il 26 e 27 giugno 2020, hanno subito un iter non proprio regolamentare che ci ha spinto persino a diffidare il Presidente del Consiglio Comunale Travaglia che addirittura, lo ricordiamo per chi non c’era, nella registrazione del Consiglio Comunale del 30 Luglio scorso viene molto probabilmente ripreso dallo stesso Segretario Comunale che lo invita a “non scherzare” con chissà quali presunti giochetti. Ma Noi non abbiamo paura delle bugie e dei “vili attacchi” nei nostri confronti che sono andati persino sul personale con le solite offese alle quali abbiamo fatto il cosiddetto “callo”. Egregio Sindaco, Lei non ha coraggio di raccontare tutta la verita?

Lo facciamo Noi ricordandole le sue pagliacciate andate in scena nel mese dì Luglio e in ben 03 (tre) consigli diversi con il supporto della sua silente Maggioranza e del Presidente del Consiglio che dovrebbe essere “super partes” e tutelare tutti i consiglieri. Questa è la sacrosanta e inconfutabile verità e ci sono tanto di atti, verbali, dichiarazioni e registrazioni in merito. I sottoscritti consiglieri il 26 e 27 giugno 2020 hanno presentato le Interrogazioni oggetto del contendere (quelle alle quali vorrebbe oggi, dopo la nostra denuncia e a tempo scaduto dare risposta in un presunto “Question Time”) e che invece, come da Regolamento Comunale, avrebbero dovuto essere messe in discussione nel primo consiglio utile e cioè in quello del 6 luglio ma, il suo presidente Travaglia senza alcuna valida motivazione a riguardo ha deciso di piazzarle “autonomamente” nell’ordine del giorno del Consiglio successivo, dove purtroppo è andata in scena la prima pagliacciata, infatti Lei Sindaco abbandonando l’aula per pregressi impegni istituzionali (per poi andare in video sui social dopo pochi minuti) malgrado la validità della seduta e costringendo, con tale situazione, il Presidente del Consiglio Travaglia a decretare la chiusura della seduta stessa proprio perché Lei Sindaco Pascucci non aveva delegato nessuno per le risposte. Ma come Sindaco se proprio Lei più volte ha detto che erano gli uffici che avrebbero dovuto risponderci e che le risposte erano già pronte, perché non ha delegato nessuno per leggere le risposte e, invece, ha preferito farle slittare al successivo Consiglio Comunale ?. Perché, come prevede il Regolamento Comunale, malgrado le nostre rimostranze in aula, il Presidente del Consiglio Travaglia non ha provveduto a leggere ogni interrogazione?. Orbene siamo così giunti al “prossimo Consiglio” (quello del 30 luglio 2020) dove si è consumata la seconda colossale “pagliacciata” con il coinvolgimento di alcuni consiglieri di maggioranza che insieme a Lei e al Presidente del Consiglio, prima bocciano una nostra richiesta d’inversione del punto sulle interrogazioni (richiesta di spostamento dall’ultimo al primo punto) e poi, si dileguano presumibilmente perchè richiamati all’ordine dal grande capo e per far saltare il numero legale sotto gli occhi di tutti e contemporaneamente al suo ennesimo annuncio che non avrebbe potuto rispondere alle interrogazioni per pregresso impegno istituzionale seguito dalla sua repentina fuga. Siete assurdi, Lei e i suoi Boys avete fatto mancare il numero legale e costretto il Presidente ad un secondo appello di verifica (avvenuto dopo 15 minuti) durante il quale si è, magicamente, ristabilito il numero legale con relativa validità della seduta ma con Lei sempre assente e, anche in questo caso, il Presidente non ha ritenuto corretto leggere le interrogazioni.

Lei Sindaco ha omesso di dire, visto che non era in aula, che proprio perché non era stata data risposta, Lei non aveva delegato nessuno dei suoi e i trascorsi 30 giorni regolamentari ampiamente scaduti (non applicabili a tale situazione visto che erano già state portate nel consiglio del 13 luglio) abbiamo dichiarato ufficialmente che avremmo provveduto ad una denuncia per il presunto reato di omissione atti d’ufficio cosa che è avvenuta il 03 agosto 2020,guarda caso nella stessa giornata di convocazione del “question time” convocato dal suo Presidente del Consiglio e Lei, oggi, si lamenta e si permette di offenderci perché non accettiamo simili metodi e scorrettezze oltre che il non rispetto delle regole da parte sua e del suo Presidente?. Ma Lei lo sa che il suo Presidente del Consiglio che si professa ligio al dovere avrebbe dovuto denunciarla o inviare una comunicazione al Prefetto per i comportamenti da Lei adottati?. Siete il “Teatro dell’assurdo” e questa è la verità in atti…. difficile crederlo perché “non era mai stato fatto prima” (come dite voi) ma è così e Tu come gran parte della tua ciurma vi dovreste soltanto dimettere “alto che chiacchiere”.

Aldo De Angelis Salvatore Orsomando

Consigliere Comune di Cerveteri Consigliere Comune di Cerveteri