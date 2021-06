Orologio storto alla stazione di Santa Marinella - Terzo Binario News

” E l’orologio contro il muro segna l’​una e dieci da due anni in qua”…. Non segna l’1.10 e non è fermo da due anni ma il segnatempo citato da Claudio Baglioni nella sua Poster richiama quello presente sul binario 1 della stazione di Santa Marinella.

Più che altro, il quadrante è ruotato verso destra.

Nello scalo della Perla ci sono dei lavori in corso e sicuramente l’orologio verrà sistemato o sostituito.

Ma intanto bisogna farsi venire il torcicollo per leggere l’ora.