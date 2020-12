Orologi falsi a Roma Nord: due denunciati, godevano del reddito di cittadinanza - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

I pezzi venivano rivenduti tra i 150 e i 200 euro. Due “soci in affari” – uno assemblatore e l’altro venditore di orologi imitanti le più note marche internazionali – sono stati individuati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Le Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, hanno iniziato a monitorare i movimenti di un sessantenne siciliano, controllandolo in zona “La Storta” a bordo di uno scooter carico di “Rolex” falsi, che stava recapitando ai propri clienti. La successiva perquisizione della sua abitazione ha consentito di rinvenire altri articoli con i marchi contraffatti “Rolex”, “Roger Dubuis”, “IWC Schaffhausen”, “Citizen” e “Cronotech”, tutti di ottima fattura e in grado di ingannare anche l’occhio più esperto.

Orologi falsi a Roma Nord

Come spiegato a Terzo Binario dal tenente colonnello Andrea Fegatelli, l’area di vendita riguardava la zona di Roma Nord. La consegna avveniva in abitazioni private, quelle dei clienti (che variano da giovanissimi ad adulti) oppure in punti ben determinati, come le stazioni di servizio carburante.

Pezzi di ricambio dalla Grecia

Nell’abitazione del complice, originario del Senegal, sono stati rinvenuti altri orologi “taroccati”, pezzi di ricambio (che provenivano dalla Grecia o che venivano acquistati al mercato ‘nero’) e certificati di garanzia con il marchio “Rolex”, oltre a strumentazione ed attrezzature per il loro assemblaggio.

La coppia godeva del reddito di cittadinanza

I due sodali dovranno rispondere alla Procura della Repubblica di Roma dei reati di detenzione di merce contraffatta e ricettazione. Entrambi percepivano il reddito di cittadinanza. L’operazione rientra nel più ampio dispositivo messo in campo dalla Guardia di Finanza di Roma per la tutela dei consumatori