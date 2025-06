Orme di Persefone realizza mappe turistiche in inglese per il cimitero monumentale di Civitavecchia • Terzo Binario News

Venerdì 27 giugno 2025, a partire dalle ore 18:00, invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare alla giornata inaugurale – patrocinata dal Comune di Civitavecchia – di presentazione delle nuove mappe turistiche del vecchio cimitero di via Aurelia in lingua inglese, realizzate con il sostegno e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio.

Le nuove mappe – realizzate sempre da Graphis Studio – sono il naturale proseguimento del lavoro avviato nel novembre 2024, quando abbiamo stampato e distribuito gratuitamente la mappa in italiano del Cimitero di Via Aurelia, tuttora disponibile all’ingresso del sito e in vari luoghi culturali della città.

Con questa nuova versione in inglese, vogliamo rendere accessibile anche ai visitatori stranieri un percorso di conoscenza e riflessione tra le memorie custodite nel nostro cimitero.

Abbiamo individuato 14 tappe fondamentali, tra cui il Cimitero Francese, il Tempietto Bramantesco, il Reparto Vaselli (la nostra Spoon River), la tomba di Altero De Fazi, la Tomba dei Bourbon Del Monte, la Cappella Gargana, il Famedio, il Campo degli Infanti, la Vecchina scolpita da Giuseppe Sartorio, il Sacello ai Caduti della Grande Guerra, la Cappella Guglielmi, il Sepolcreto dei Pompieri, il monumento di Ettore Ferrari ad Achille e Ferdinando Porta, e infine il Cimitero Ebraico.

Il percorso inaugurale all’interno del cimitero inizierà alle ore 18:00, sarà aperto a tutti, gratuito e senza necessità di prenotazione.

Si tratterà di un breve itinerario introduttivo, che toccherà alcune delle tappe principali indicate nella mappa.

Alle ore 19:00, presso il Famedio, accoglieremo il pubblico per una performance teatrale dal titolo “Grasse Matinée”, a cura della compagnia teatrale Scatola Folle.

Per assistere alla performance è necessario prenotare il proprio posto a sedere, contattando il numero 328 081 7051.

Abbiamo voluto fortemente questo momento artistico perché crediamo che il cimitero possa e debba tornare ad essere uno spazio pubblico vivo e collettivo. Il cimitero è, nella città, uno degli spazi simbolici più importanti. Un “luogo denso”, la cui importanza va ben oltre il servizio offerto alla collettività, quella cioè di essere luogo di sepoltura.

Vogliamo allinearci ad altre esperienze italiane, come quelle della Certosa di Bologna, del Cimitero Monumentale di Milano o di Trento, dove eventi culturali nei cimiteri sono ormai una consuetudine apprezzata e partecipata”.

