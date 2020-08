Oriolo Borgo Aperto ospita sabato il jazz della Fire Dixie - Terzo Binario News

Appuntamento con il jazz tradizionale sabato 8 ad Oriolo Romano, nell’ambito della rassegna Estate 2020 Oriolo Borgo Aperto, organizzata dalla Pro Loco, dal comune oriolese e dalle associazioni locali con una serie di eventi all’aperto nel pieno rispetto delle norme anti Covid 19.

L’evento di sabato è curato dalla Officina musicale Fire Dixie associazione culturale, con sede in Oriolo, che dal 2006 si occupa di jazz tradizionale e dintorni, curandone sia la ricerca storica che la quella musicale.

Il concerto sarà strutturato in in percorso immaginario che parte da New Orleans ,percorre il Mississippi arriva a Chicago e New York e poi traversa l’atlantico per arrivare in Italia con una carrellata dei brani dello swing nostrano.

Il quintetto che sarà sul palco in piazza Umberto primo vedrà all’opera Raffaele Gaizo al clarinetto e voce, Giorgio Tabirri alla tromba, Michele Pavese al trombone, Leonardo Crescimbeni al sax basso, Armando Mortet al banjo. Appuntamento alle ore 21,30 per riscoprire il sapore degli anni “ruggenti”. Anche il 28 agosto altra esibizione ma della swing era.