Oriolo, 250 mila euro di Astral per le strade - Terzo Binario News

Approvato il progetto esecutivo di Astral per una serie di interventi strategici di rifacimento integrale di alcune strade comunali. In particolare: Via San Rocco, Via Salvo d’Acquisto, Via della Fonderia, Strada Bassanese e sul primo tratto di Via Lazio.

Un risultato storico, che si unisce ai molti interventi esterni e interni effettuati dal 2016 a oggi, e che mette in sicurezza la massima parte della nostra rete stradale.

La sinergia tra Comune e Regione permette risultati sempre più significativi!