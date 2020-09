Ordigno bellico trovato in via dei Cappellari (FOTO) - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Un ordigno bellico, forse risalente alla Prima Guerra Mondiale, è stato rinvenuto alle 12 di mercoledì 30 settembre in via dei Cappellari, all’altezza del civico 75.

In attesa dell’intervento del Genio Militare, quattro pattuglie della Polizia Locale del I Gruppo Trevi hanno effettuato le chiusure per isolare la zona, oltre a procedere alla necessaria rimozione di alcuni veicoli per consentire le operazioni di recupero e messa in sicurezza.

AGGIORNAMENTO ORE 14

Sul posto sono presenti gli artificieri. Per consentire le operazioni di rito, le pattuglie della Polizia locale stanno operando un isolamento totale con allontanamento anche dei pedoni dalle vie circostanti.