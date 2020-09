Un proiettile di mortaio – risalente alla Seconda Guerra Mondiale – è stato rinvenuto a Nettuno. Il tutto è accaduto alle 14,52 di domenica 20 settembre.

La scoperta è avvenuto in un terreno di via Camogli. Sul posto gli agenti del commissariato di Anzio e gli artificieri, che hanno proceduto alla rimozione dell’ordigno bellico e alla messa in sicurezza dell’area.