Ora si attacca Cavaliere ma nel 2017 i suoi voti non puzzavano - Terzo Binario News

Dissociarsi oggi dal consigliere negazionista è lo sport preferito della politica di Ladispoli però, come divano i Romani, “pecunia non olet”

Premessa doverosa, che serve a fugare ogni dubbio su Terzobinario: le posizioni del consigliere Raffaele Cavaliere prima potevano essere ridicole (“Biden è l’Anticristo”), complottiste o negazioniste financo offensive per esempio verso il mondo lgbtq e sull’aborto ma dopo il servizio de Le Iene sono diventate oltraggiose, ben oltre il limite della decenza.

Però attaccare Cavaliere oggi, prendendone le distanze, è troppo comodo e forse ancor più comodo dimenticarsi o cercare di nascondere sotto al tappeto – ai tempi della maggioranza granitica – ciò che al consigliere è stato consentito dal 2017 a questa parte. Ha potuto fare e dire di tutto e di più senza che ci si strappasse i capelli sebbene il nome di Ladispoli venisse sbeffeggiato in giro per l’Italia. D’altronde aveva contribuito alla vincita del centrodestra nelle elezioni dell’estate del 2017

La Lega ha voluto ricordare al Pd quando, con l’amministrazione Paliotta, Cavaliere è stato premiato con una targa (QUI). Rientra perfettamente nella dialettica politica, così come bisogna rammentare ai rappresentanti locali del Carroccio che i primi a sostenere la causa – allora no mask – del complottismo era un esimio rappresentante leghista ovvero William De Vecchis che a Ladispoli si è visto piuttosto spesso.

Il senatore, ora passato nella fila di Italexit a braccetto con Gianluigi Paragone evidentemente ritenendo troppo moderate le posizioni salviniane, venne sotto palazzo Falcone, sede della massima istituzione di Ladispoli, e insieme al sindaco Grando incontrò le rappresentanti de Il Popolo delle Mamme ovvero una delle componenti negazioniste che stavano organizzando il raduno nazionale a Roma “contro la dittatura sanitaria” (QUI). Si tentò una presa distanze, anche cancellando da Youtube il video di quel giorno ma qualche traccia rimase (QUI).

E la memoria va rinfrescata pure sulla storia della fascia tricolore, con cui Cavaliere è salito sul palco e persino annunciato come “sindaco di Ladispoli”. Era sabato 5 settembre 2020 e il Covid, in un momento di tregua, impazzava a più non posso mietendo centinaia di vittime senza lo scudo vaccinale che sarebbe arrivato solo mesi più tardi.

Ebbene, nei deliri trasmessi dal Circo Massimo, quel giorno Cavaliere (QUI) mostrò il simbolo che rappresenta tutti i ladispolani e nei giorni successivi confermò che gli fu concessa seguendo i protocolli del cerimoniale (QUI).

Sorvolando sull’incoerenza del consigliere che mise la mascherina alla manifestazione no-mask (QUI) , successivamente il primo cittadino fu costretto a revocare le deleghe a Cavaliere sotto la pressione delle forse politiche certo ma anche dei cittadini. E comunque la tiritera sulla fascia non venne mai chiarita del tutto.

Ma neanche quando a Cavaliere venne concessa la biblioteca Impastato per presentare il libro sulle scie chimiche (QUI) nel marzo 2020 o l’aula Ceraolo nel settembre 2017 per convegni anti litteram sul tema no vax (QUI) qualcuno nel centrodestra ebbe qualcosa da obiettare sebbene le posizioni di Cavaliere fossero chiarissime già da allora. In fondo, aveva sempre contribuito alla causa e il suo voto in consiglio comunale faceva sempre comodo.

E Cuori Ladispolani lo candidò alle Comunali 2017 prima del passaggio in Fratelli d’Italia (QUI).

La rottura di parte di Fdi con l’amministrazione pose Cavaliere fuori dalla maggioranza e solo allora iniziò una vera presa di distanze.

Oggi è troppo comodo (per tutti) dissociarsi a convenienza.

a.v.