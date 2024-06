Opposizione di Ladispoli all'attacco: "Gli assessori hanno disertato le commissioni" • Terzo Binario News

“Ieri pomeriggio , come se la beffa di lunedì non fosse stata già abbastanza grande, si sono svolte due commissioni consiliari: Affari Istituzionali e Bilancio, Patrimonio e Tributi.

Oggetti all’ordine del giorno di non poco conto: l’affidamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) alla Flavia Servizi e variazioni di bilancio importanti per le casse comunali.

Ebbene, indovinate un po’? Nessun assessore ha degnato le commissioni della propria presenza. I commissari (membri della maggioranza) abbandonati a sé stessi incapaci e impossibilitati a dare risposte concrete alle domande dei consiglieri di opposizione.

Commissari commissariati. Siamo all’assurdo! Nemmeno un impeto di orgoglio li pervade così da non continuare a esporsi al pubblico ludibrio. Nella totale indifferenza del primo cittadino e dei suoi assessori che non perdono occasione di dimostrare lo scarso interesse che hanno nei confronti del mandato civico che i cittadini hanno dato loro attraverso il voto. Nessun rispetto. È inaccettabile.

Attenzione, cari concittadini, l’estate è oramai giunta e con essa una girandola di eventi estivi! L’importante è divertirsi, per risolvere i problemi c’è sempre tempo, soprattutto se i problemi non sono del sindaco e dei suoi (dis)onorevoli assessori. La Pro Loco è già pronta a stupire tutti noi con effetti speciali e fatture stellari (per stelle dello spettacolo?!).

Stiamo provando in tutti i modi a destare la coscienza collettiva dei nostri concittadini e continueremo a farlo perché NOI vogliamo il bene della nostra città. Ladispoli è di tutti non dei soliti pochi (anche se eletti)!”

Amelia Mollica Graziano

Daniela Ciarlantini

Silvia Marongiu

Ferdinando Cervo

Roberto Garau

Gianfranco Marcucci

Enzo Paliotta

Fabio Paparella

Alessio Pascucci