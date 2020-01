Operazione antidroga dei carabinieri: 11 arresti (VIDEO) - Terzo Binario News

Dalle prime luci dell’alba di lunedì 27 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tivoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone l’arresto per 11 persone, accusate a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni di Tivoli e Guidonia, potenzialmente dannoso anche per l’immagine ed il decoro dell’importante sito archeologico dell’UNESCO di “Villa Adriana”.

Perquisizioni sono tuttora in corso con il coinvolgimento di circa 100 Carabinieri, coadiuvati da unità cinofile e da un elicottero dell’Arma.

