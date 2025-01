Operativo dal 15 gennaio l’ambulatorio specialistico di Gastroenterologia Pediatrica al Grassi di Ostia • Terzo Binario News

La Asl Roma 3: “Disturbi all’apparato digerente in aumento, un paziente su 4 ha meno di 18 anni”

Sarà operativo dal 15 gennaio l’Ambulatorio Specialistico di Gastroenterologia Pediatrica all’Ospedale G.B. Grassi di Ostia. La struttura si trova al piano terra, all’interno della UOC di Pediatria dell’Ospedale G.B. Grassi diretta dalla Dott.ssa Luisa Pieragostini. L’ambulatorio sarà affidato alla cura della Dott.ssa Anna Maria Zingoni.

“L’apertura di questo centro rappresenta un primo passo per una “Nuova Pediatria“. Il progetto della nostra azienda prevede infatti la successiva realizzazione di altri ambulatori, come per esempio Allergologia Pediatrica, Prevenzione della Sindrome Metabolica, Ecografia Cerebrale, Cardiologia Neonatale e Pediatrica.

L’obiettivo è quello di evitare alle famiglie di Ostia e del territorio limitrofo il fenomeno della migrazione in altri ospedali o in centri privati e garantire un ventaglio più ampio di prestazioni, assicurando ai piccoli le cure migliori”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3.

“Il nuovo ambulatorio offre prestazioni assistenziali diagnostiche e terapeutiche a bambini e adolescenti (da 0 a 17 anni) affetti da problematiche riguardanti l’apparato gastroenterico. Purtroppo, i disturbi di questo tipo e in generale le malattie a carico dell’apparato digerente sono in deciso aumento negli ultimi anni e un paziente su quattro ha meno di 18 anni. Le cause possono essere molteplici (da fattori ambientali a problemi immunologici) e la prevenzione rappresenta il primo strumento di cura. Il consiglio è quello di non sottovalutare i sintomi iniziali, anche se spesso nei bambini è difficile comprenderli, e di sottoporli a regolari controlli, al fine di evitare problemi allo sviluppo e alla crescita ed eventuali complicazioni”, aggiunge Luisa Pieragostini, Direttore UOC Pediatria dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia.

“Per sensibilizzare la popolazione sul tema intendiamo organizzare degli incontri in ospedale e nelle scuole per spiegare e illustrare a genitori e insegnanti l’esistenza di queste patologie, fornendo loro i mezzi per individuare i primi sintomi e se necessario per assistere i bambini. In questo modo possiamo avere diagnosi più tempestive che, insieme a cure e farmaci adeguati, ci consentono di assistere correttamente i piccoli pazienti”, conclude Pieragostini.

L’accesso al centro avviene su prenotazione e dietro richiesta del medico curante. I servizi sono accessibili dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail a pediatria.grassi@aslroma3.it o telefonare al numero 06 56482547.