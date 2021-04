Operai Atac sotto il treno: soccorsi dai Vigili del Fuoco - Terzo Binario News

Alle ore 9,47 la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma inviava due Squadre operative la 11A del distaccamento dell’Eur, 7A distaccamento Ostiense, il Carro Sollevamenti e il Capo Turno Provinciale in Via Oceano Indiano, 22 presso il deposito Atac per soccorso a due operai rimasti incastrati sotto un convoglio.

Le squadre hanno operato celermente per liberare gli operai ed assicurarli alle cure sanitarie. I due sono stati trasportati presso gli ospedali San Camillo e Sant’Eugenio.

Ma cosa è successo? Secondo quanto appreso, i due operai (che fanno parte di una ditta esterna) stavano effettuando dei lavori su un binario. A un certo punto, per cause in corso di accertamento, i due sono stati investiti da un vagone che si è staccato ed è uscito dal deposito.

Presenti anche i carabinieri della Compagnia Roma Eur e della stazione Torrino Nord.